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Kuzey Kore: Tek bir vatandaşımız bile virüse yakalanmadı

Koronavirüs salgınından etkilenmedikleri yönündeki açıklamaları inandırıcı bulunmayan Kuzey Koreli yetkililer, hiçbir vatandaşın virüse yakalanmadığını yineledi

02 Nisan 2020 Perşembe 18:54
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Kuzey Kore: Tek bir vatandaşımız bile virüse yakalanmadı

Kuzey Koreli yetkililer, ölümcül koronavirüs salgınından hâlâ etkilenmediklerini açıkladı.

Salgın hastalıklarla mücadele merkezinden Pak Myong-su, salgının en başından bu yana alınan önlemlerin başarılı olduğunu söyledi.

Pak, “Ülkede şimdiye kadar tek bir kişi bile yeni tip koronavirüsle enfekte olmadı” dedi.

Sınırlarını hemen kapatan Kuzey Kore, katı tedbirler uyguladı, ülkeye adım atan herkesi bir aylık süreyle karantinaya aldı.

ÖNLEYİCİ VE BİLİMSEL TEDBİRLERİ UYGULADIK

Bu önlemleri hatırlatan Pak Myong-su, “Sağlık kontrolleri yapma, ülkeye gelen tüm personeli karantinaya alma ve tüm ürünleri iyice dezenfekte etmenin yanı sıra sınırlarımızı kapatıp, tüm deniz ve hava ulaşımını kısıtlamak gibi önleyici ve bilimsel tedbirler uyguladık” ifadelerini kullandı.

Ancak Uluslararası kamuoyu Kuzey Kore’nin bu açıklamalarını pek inandırıcı bulmuyor. Güney Kore’de görev yapan ABD’li General Robert Abrams, Pyongyang’da doğrulanmış koronavirüs vakaları bulunduğundan ‘son derece emin’ olduğunu söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’a gönderdiği mektupla salgınla mücadelede işbirliği teklifinde bulunmuştu

Kuzey Kore’nin sağlık sisteminin, yaptırımlar nedeniyle ‘güçlü olmadığı’ savunuluyor. Geçen ay Rusya, bu kapsamda Pyongyang’a 1500 kadar koronavirüs testi gönderdi.

UNICEF de bir istisna yaparak tanı kitleri, maske, dezenfektan ve koruyucu ekipman yolladı.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsKuzey Kore
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Gibri 2020-04-02 19:28:12

Türkiye arab cumhuriyetinin izlediği politikaları izlerler , başarılar

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