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Kuzey Kore’den ABD’ye ‘Güney ile yakınlaşmayı baltalama’ çağrısı

04 Eylül 2018 Salı 11:14
Kuzey Kore’den ABD’ye ‘Güney ile yakınlaşmayı baltalama’ çağrısı

Kuzey Kore, ABD’ye Güney Kore ile son dönemde gelişen diplomatik yakınlaşmayı baltalayacak adımlardan kaçınma çağrısı yaptı.Kuzey Kore’de iktidardaki Komünist Parti’nin yayın organı “Rodong Sinmun” gazetesinde yayımlanan yazıda, Washington yönetiminin pürüz olarak gördüğü konuları bahane ederek Koreler arası iş birliğini engellememesi gerektiği belirtildi.

Yazıda, “Koreler arası bağların gelişmesi, ABD’nin aleyhine değildir. ABD, Kuzey-Güney iş birliğine engel olmaya çalışırsa kendi başına dert açmaktan başka bir şey yapmış olmayacaktır.” ifadeleri yer aldı. Pyongyang yönetiminin uyarısı, Güney Kore’nin bu ay yapılacak liderler zirvesi için kesin tarih belirlemek üzere Kuzey’e temsilci göndermesinden bir gün önce geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun geçen hafta Pyongyang’a yapacağı ziyareti iptal etmişti. Washington yönetimi, Kuzey Kore’nin nükleer silahsızlanma konusunda açık bir yol haritası sunmadığı sürece yaptırımların kaldırılması ve Koreler arası kalıcı bir barışın sağlanması için adım atılmasına karşı çıkıyor.

Bu durum, Güney ve Kuzey hükümetlerinin basit iş birliği adımlarını atmakta dahi tereddüt yaşamasına neden oluyor. Geçen ay iki ülke arasında iletişimi artırmak üzere irtibat bürosu kurulmasını öngören plan, büroyu kimin işleteceği ve masraflarını kimin karşılayacağı konusunda uzlaşma sağlanamadığı için ertelenmişti.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 27 Nisan’da iki ülke sınırındaki Panmunjom Ateşkes Köyü’nde bir araya gelmişti. Zirve sonunda yayımlanan ortak açıklamada, Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı bir barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

Moon ve Kim, nisan ayında yapılan tarihi zirvenin ardından 26 Mayıs’ta da bir araya gelmiş ve ülkeleri arasındaki barış sürecini ele almıştı. İki liderin eylül ayında, bu yılki üçüncü yüz yüze görüşmeyi yapması planlanıyor.
(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore’ABDGüney KoreHaberDünya
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