Kuzey Koreli genç 5 dakika Güney Kore filmi izledi!

Dış dünyaya kapalı yapısı ve yasaklarıyla dikkat çeken Kuzey Kore’den yine dünyayı şaşkına çeviren bir haberle gündem oldu. Ülke, öğrenciye film izlediği için 14 yıl hapis cezası verirken öğrencinin bu zaman zarfı içinde ağır işlerde çalıştırılacağı belirtildi. Geçen günlerde ülkeye diziyi soktuğu belirlenen bir kaçakçının da kurşuna dizileceği bildirilmişti.