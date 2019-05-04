Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Drone'ları hack'lemek meğer 'çocuk oyuncağı'ymış!
Drone'ları hack'lemek çok kolaymış!
Wi-Fi 6 dönemi resmen başlıyor!
Wi-Fi 6 dönemi resmen başlıyor!
Facebook hikayeleri 'tutmaz' denildi, 500 milyonu devirdi!
Facebook hikayeleri 500 milyonu devirdi!
Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm riskini artırabilir
Kahvaltıyı atlamak kalp hastalığından ölüm...
Günde 10 bardak şekerli çay, yılda 3 kilo aldırıyor
Çaya şeker atanlar dikkat!

Kuzey Makedonya yarın devlet başkanlığı ikinci turu için sandık başına gidecek

Kuzey Makedonya'da halk, devlet başkanlığı seçiminin ikinci turu için yarın sandık başına gidecek.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 16:39
Kuzey Makedonya yarın devlet başkanlığı ikinci turu için sandık başına gidecek
banner44

21 Nisan'da yapılan seçimlerin ilk turunda en fazla oyu alan Stevo Pendarovski ve Gordana Silyanovska Davkova ülkenin beşinci cumhurbaşkanı olmak için yarışacak.

Kuzey Makedonya'nın, eski adıyla Makedonya olarak 8 Eylül 1991'de eski Yugoslavya'dan ayrılıp bağımsızlığını ilan etmesinden bu yana altıncı kez düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde, beş yıllığına görev yapacak yeni cumhurbaşkanı seçilecek.

İkinci turda toplam 1 milyon 808 bin 131 kayıtlı seçmenin oy hakkı bulunuyor. Oy kullanma işlemi yarın sabah yerel saatle 07.00'de başlayacak, saat 19.00'da sona erecek.

banner41
Seçimin 21 Nisan'daki ilk turunda resmi sonuçlara göre Makedonya Sosyal Demokratlar Birliği (SDSM) öncülüğündeki mevcut hükümet koalisyonu tarafından desteklenen Stevo Pendarovski oyların yüzde 42,81'ini, ana muhalefetteki İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliği (VMRO-DPMNE) öncülüğünde oluşturulan ittifakın desteklediği Gordana Silyanovska Davkova da yüzde 42,25'ini almıştı.

Arnavut siyasi partilerinden Arnavutlar İçin İttifak ve BESA Hareketi tarafından desteklenen Arnavut kökenli aday Blerim Reka'nın oy oranı ise yüzde 10,60'da kalmıştı.
Anayasaya göre, ikinci turun geçerli sayılması için katılımın en az yüzde 40 olması gerekiyor. Seçimin ilk turuna katılım yüzde 41,67 olarak gerçekleşmişti.

Yeterli katılım oranına ulaşılamaması durumunda ise 40 gün içerisinde yeniden seçim takviminin ilan edilmesi gerekiyor.

Öte yandan, seçim sonuçlarının geçerlilik kazanması için gerekli olan yüzde 40'lık katılım barajının bir sonraki seçimler için düşürülmesi amacıyla anayasa değişikliği veya mecliste cumhurbaşkanını seçme gibi seçeneklerin de değerlendirilebileceği belirtiliyor. 

Böyle bir durumda yeni cumhurbaşkanının seçilmesine kadar görevi meclis başkanının yürüteceği belirtiliyor.
Mevcut cumhurbaşkanı Gyorge İvanov'un görevi 12 Mayıs'ta sona erecek.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Kuzey MakedonyaDevlet BaşkanlığıSeçimHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rio de Janeiro'da polis tarafından öldürülenlerin sayısında rekor
Rio de Janeiro'da polis tarafından öldürülenlerin sayısında rekor
İngiltere'de Brexit'in damga vurduğu seçimde oy sayımı tamamlandı
İngiltere'de Brexit'in damga vurduğu seçimde oy sayımı tamamlandı
Hindistan'daki Fani kasırgası 8 can aldı
Hindistan'daki Fani kasırgası 8 can aldı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim