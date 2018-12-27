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Kuzey ve Güney Kore'den Ortak Demiryolu Projesi

Kuzey ve Güney Kore, bölünmüş yarımadada demiryollarının birleştirilmesine yönelik ortak projenin başlatılması onuruna sembolik temel atma töreni düzenledi.

27 Aralık 2018 Perşembe 11:09
Kuzey ve Güney Kore'den Ortak Demiryolu Projesi

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Kore Yarımadası Barış ve Güvenlik İşleri Özel Temsilcisi Lee Do-hoon geçen hafta gazetecilere yaptığı açıklamada, demiryollarını birleştirme projesi ve temel atma töreni konusunda adım atılması kararının geçen haftaki çalışma grubu toplantısında alındığını açıklamıştı. Geçen hafta ABD Dışişleri Bakanlığı Kuzey Kore Politikası Özel Temsilcisi Stephen Biegun’la Seul’da görüşmeler yapılmıştı.

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Ajou Birleşme Enstitüsü’nden araştırma profesörü Jung Dae-jin, töreni iki Kore’nin bu yıl Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasında yapılan görüşmeleri devam ettirme isteğinin güçlü bir göstergesi olarak niteledi.

Jung, Kuzey’in demir ve kara yollarının geliştirildiğine işaret ederek, bu projenin hayata geçirilmesiyle iki hükümet arasında karşılıklı teması teşvik edecek biçimde seyahat süresinin kısalabileceğini belirtti.
Sınır kenti Kaesong’daki Panmun İstasyonu’nda düzenlenen törene, Güney Koreli yetkililer, politikacılar ve savaş yüzünden yerlerinden olmuş ailelerin üyelerinden oluşan 100 kişilik bir grup özel bir trenle geldi.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, törene Birleşmiş Milletler, Çin, Rusya ve Moğolistan’dan yetkililerin yanısıra Kuzey Kore’den de 100 kişilik bir heyetin katıldığını açıkladı.
Kuzey ve Güney Kore, demiryollarına yönelik yeni teftişlerin yapılması ve projeye daha fazla destek sağlanması ve güvenlik kaygılarının giderilmesi için ABD ve Birleşmiş Milletler’le yakından çalışılması konusunda anlaşmaya vardı.

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Kuzey Ve Güney KoreOrtak Demiryolu ProjesiHaber
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