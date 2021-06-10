Kuzey Yarımküre'de, "Ateş Çemberi" Güneş Tutulması başladı

Güneş Tutulması olarak adlandırılan, Ay’ın Dünya ile Güneş arasına girerek, yerküreye gölge düşürdüğü doğa olayı Kuzey Yarımküre'de başladı.

NASA’dan yapılan açıklamada, “Bazı yerlerde izleyiciler Ay'ın etrafındaki bu yüzüğü göremeyecekler. Bunun yerine kısmi bir güneş tutulması yaşayacaklar. Bu, Güneş, Ay ve Dünya tam olarak hizalanmadığında olur. Güneş, yüzeyinin sadece bir kısmında koyu bir gölgeye sahip gibi görünecektir" denildi.

NASA açıklamasını, "Amerika Birleşik Devletleri'nin doğusu ve kuzey Alaska'nın bazı bölgelerindeki izleyiciler, 10 Haziran'da Kanada'nın çoğu ve Karayipler, Avrupa, Asya ve Kuzey Afrika'nın bazı bölümleriyle birlikte kısmi bir güneş tutulması görecekler. Amerika Birleşik Devletleri'nde, parçalı tutulma Güneydoğu, Kuzeydoğu, Ortabatı ve Kuzey Alaska'nın bazı kısımlarında görülebilecek" ifadeleriyle sürdürdü.

Son olarak NASA, "Bu konumların çoğunda tutulma, gün doğumundan önce, sırasında ve güneş doğduktan kısa bir süre sonra gerçekleşecek. Bu, izleyicilerin tutulmayı görebilmeleri için gün doğumu sırasında ufku net bir şekilde görmeleri gerektiği anlamına gelir” ifadelerine yer verildi" dedi.

ATEŞ ÇEMBERİ TUTULMASI NASIL OLUŞUYOR?

Ay, Dünya'nın ışık ve ısı kaynağı Güneş'in önüne geçerek tüm kenarları kapatıyor.

Böylece Dünya üzerinde çok sınırlı bir alanda Ateş Çemberi adı verilen görüntüler oluşuyor.

ATEŞ ÇEMBERİ TUTULMASI NE KADAR SÜRER?

EarthSky'da yer alan bilgilere göre tutulmanın bir noktada en fazla 3 dakika 51 saniye süreceği ön görülüyor.

Yeryüzünün farklı noktalarında Ateş Çemberi etkisi yaklaşık 1 saat 40 dakika gözlemlenebileceği tahmin ediliyor.

Kuzey Yarımküre'de etkili olacak tutulmanın, Kanada'da başlayıp ve Sibirya'da sona erecek.

NERELERDE GÖRÜLECEK?

Ne yazık ki ne Ateş Çemberi Güneş Tutulması ne kısmi Güneş Tutulması Türkiye'den izlenemeyecek. Karadeniz'in kuzey kıyıları kısmi Güneş Tutulması'nın gözlemlenebileceği son noktalar olacak.



Kısmi Güneş Tutulması, ABD, Kanada, Balkanlar hariç Avrupa'nın büyük bir çoğunluğu ve Rusya'da görülecek.

Tutulmanın öncesinde yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

"Ateş Çemberi'nin Kuzey Kutup Noktası çevresinde yaşanacak olması nedeniye kısmi Güneş Tutulması'nın yoğunluğu yerleşim yerlerinde az olacak.



Örneğin Norveç'in Oslo kentinde tutulma oranı yüzde 40 olacak. Yani Ay, Güneş'in sadece yüzde 40'ını kaplayacak"