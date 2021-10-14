La Palma'da lavlar arasında kalan hayvanlara dronelarla yemek dağıtılıyor

La Palma Adası'nda 19 Eylül’den bu yana faaliyette olan Cumbre Vieja Yanardağı’nın püskürttüğü lavlar lavlar 24 günde 1458 binayı yakıp geçti. 83 bin nüfusu olan bölgede toplamda 6 bin 200'den fazla kişi tahliye edildi.

Adadaki hayvanlar da lavlardan etkilendi. Lavlar arasında kalan ve riskli olduğu için helikopterle ulaşılamayan hayvanlara drone aracılığıyla havadan yiyecek ve içecek verildi.

Yetkililer tarafından paylaşılan görüntülerde, uzun süredir aç kaldıkları düşünülen ve oldukça zayıf olan köpeklerin yiyecek ve içecek kutularını patileriyle açarak tükettikleri görülüyor.

La Palma Ada Konseyi tarafından yapılan açıklamada, hayvanlara Ticom Soluciones ve Volcanic Life isimli şirketlerin yemek dağıttığı ve meteorolojik koşullar elverdiği sürece uygulamaya devam edileceği belirtildi.