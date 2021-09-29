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La Palma'da yanardağın püskürttüğü lavlar 656 evi kül etti

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubunda yer alan La Palma Adası'nda 19 Eylül'den bu yana aktif olan Cumbre Vieja yanardağı 11 günde 656 evi kül etti.

29 Eylül 2021 Çarşamba 22:19
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La Palma'da yanardağın püskürttüğü lavlar 656 evi kül etti
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Avrupa Uzay Ajansının yer gözlem sistemi Copernicusha'nun verilerine göre, yanardağdan çıkan lavların geride kalan 11 günde 267,5 hektarlık alanı kapladığı, 21,5 kilometresi tamamen yok olan 23,1 kilometrelik yolu etkilediği ve 656'sı ev olmak üzere 744 binayı yıktığı belirtildi.

La Palma yerel yönetimi de yanardağ patlamalarında çıkan kül, gaz ve lavlar nedeniyle evlerinden tahliye edenlerin sayısının 6 bin 200'e ulaştığını bildirdi.

Acil Durumlarda ve Afetlerde Psikolojik Müdahale Grubunun 90 kadar psikoloğu mağdurlara destek vermek için görevlendirdiği bilgisi paylaşıldı.

Bölgede, 4 bin 400 öğrenciyi etkileyen okullarda eğitim durdurulmasına da devam ediliyor.

Asker, ulusal polis ve jandarmanın da aralarında olduğu 1000 kadar güvenlik görevlisi La Palma'da yanardağdan çıkan lavların akış yönündeki tüm yolları trafiğe kapatırken, lavların denize ulaştığı kıyının 3,5 kilometre çevresinde güvenlik koridoru oluşturdu. 

LAVLARIN DENİZE ULAŞMASI

Diğer yandan Cumbre Vieja Yanardağı'ndan çıkan lavların dün gece saatlerinde Los Guirres plajı çevresine ulaşması ve yaklaşık 100 metrelik bir uçurumdan Atlas Okyanusu'na akmaya başlamasıyla dikkatler buraya çevrildi.

Uzmanlar, 1100 santigrat derece ısının üzerinde olan lavların yaklaşık 20 santigrat derecedeki deniz suyuyla temasının kimyasal reaksiyon yaratarak zehirli gazlar çıkarabileceği ihtimalini göz önünde bulunarak, panik yapmadan temkinli olunması çağrısında bulundu.

Deniz jeolojisi uzmanları da deniz içinde de ilerlemeye başlayan lavların ekolojik açıdan kısa vadede ciddi zararlar verse de, yanardağın sönmesinin ardından orta ve uzun vadede faydalı olabileceği görüşünü savundu.

ADAYA TEK ULAŞIM FERİBOTLA YAPILIYOR

Lavların denizle buluştuğu noktada 50 metreyi bulan gaz bulutları oluşurken, buraya yakın bölgelerde çalışan gazetecilerin, gaz maskesi taktıkları görüldü.

Bu arada Santa Cruz de la Palma havaalanı uçuşlara kapalı tutulmaya devam ederken, adaya giriş çıkışlar sadece feribot seferleri ile yapılıyor.

Adayı terk etmek isteyenlerin limanda uzun feribot kuyrukları oluşturduğu görüldü.

Şiddetli patlamaların devam ettiği Cumbre Vieja'nın en azından bir kaç hafta daha aktif durumda kalması öngörülüyor.

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