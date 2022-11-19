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Laboratuvarda üretilen tavuk eti, ABD'de tüketim onayı aldı

19 Kasım 2022 Cumartesi 19:20
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Laboratuvarda üretilen tavuk eti, ABD'de tüketim onayı aldı



Amerika’da laboratuvarda üretilmiş bir etin insan tüketimine ilk kez izin verildi.

Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) hücre kültürlerinden üretilen tavuğun satışına onay verdi.

Kurum, sürecin “çok dikkatli değerlendirildiğini” açıkladı.

Laboratuvar üretimi tavuk, Upside Foods tarafından çelik tanklar içinde canlı hayvandan alınan hücrelerle elde edildi.

Firmanın yöneticisi Uma Valeti “Birçok şüpheci bakışın bulunduğu bir ortamda, bugün bir tarih yazarak, FDA’den üretilmiş et onayı alan ilk şirket olmayı başardık” dedi.

Ancak firmanın raflara ürün getirebilmesi için aşması gereken bazı engeller daha bulunuyor. Etlerin üretileceği merkezin de resmi bir onay alması gerekiyor.

Ancak Valeti, gelinen noktanın “besin tarihinde bir dönüm noktası olduğunu” söyledi.

Benzer ürünleri geliştirmeye çalışan besin start-upları bulunuyor. Daha çok firmanın başarısı, karbon salımı, başta su olmak üzere canlı hayvan endüstrisinde kullanılan diğer kaynakların korunması anlamına geliyor.

- 2﻿040'ta yüzde 35

Üretim etlerin gelecekte pazarda önemli bir oranı ele geçirmesi bekleniyor.

Aralık 2020'de Singapur, tamamen laboratuvarda üretilmiş protein satışına onay veren ilk ülke olmuştu.

Merkezi San Francisco'da olan Eat Just adlı girişimcilik şirketi, laboratuvarda ürettiği tavuk etini Singapur'da satışa çıkarabilmişti.

Yapılan iki araştırma, 2030 itibarıyla laboratuvarda et üretimi maliyetinin normal et üretimi ile yarışabilir hale geleceğini ortaya koymuştu. Life Cycle tarafından yapılan araştırma ise, laboratuvarda üretilen etin 2040'ta küresel et piyasasının yüzde 35'ini oluşturmasını öngörüyor.

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