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Lanetli bölge denilen Bermuda Şeytan Üçgeni’nin komplo teorileri

Dünyanın en ünlü komplo teorilerinden bir tanesi Atlantik Okyanusu'nda çok sayıda uçak ve geminin kaybolduğu, bazı paranormal olayların yaşandığı Bermuda Şeytan Üçgeni olarak isimlendirilen bölgeyle ilgili. İnsanlığın tarih boyunca üzerinde araştırma yaptığı bu bölge, esrarengiz yönü ile uzun bir süre boyunca dikkatleri çekti. Peki Bermuda Şeytan Üçgeni’nin gizemi nedir?

14 Ekim 2021 Perşembe 16:42
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Lanetli bölge denilen Bermuda Şeytan Üçgeni’nin komplo teorileri
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Bermuda Şeytan Üçgeni, sınırları tam olarak belli olmamakla beraber Bermuda Adaları, Florida ve Porto Riko arasında oluşan üçgen bölge olarak kabul edilir. Kuzey Atlantik Okyanusu’nda bulunan bu alanda birçok gizemli uçak ve gemi kazaları yaşandı. Kimsenin açıklama getiremediği bu esrarengiz fenomende yaşanan gemi ve uçak kazaları 'doğaüstü bir takım güçlerin yaptırımı' olarak algılandı. Bermuda Şeytan Üçgeni’nde yaşanan ve uzun bir süre konuşulan kazaların en ünlüleri ise Ellen Austin gemisi, Amerikan donanması USS Cyclops, Carroll A. Deering gemisi, Uçuş 19, BSAA Star Tiger ve BSAA Star Ariel olarak tarihe geçti. Uzun yıllar boyunca nedeni açıklamayan Bermuda Şeytan Üçgeni içinde kaybolma olayları sona erdi.

RESMİ OLARAK KABUL EDİLMEDİ

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Bermuda Şeytan Üçgeni hiçbir yasal merci tarafından resmi olarak tanımlanmıyor. Yaşanan olayların hiçbirinin görsel bir kaydının bulunmaması bu üçgeni şehir efsanesinden daha ileriye taşıyamıyor.

Bermuda Şeytan Üçgeni’ne dair ortaya atılan komplo teorilerinden oldukça ilginç detaylar yer alıyor. Bu iddialar içinde bölgenin defalarca dünya dışı varlıkların ziyaretlerinde orada yarattıkları manyetik alanın bir etkisi olduğu, hatta Kristof Kolomb'un bile tuttuğu günlüklerde bölgede gökyüzünde uçan tanımlanamaz cisimlerden bahsedildiği söyleniyor.

BİLİMSEL TEZLER ÜRETTİLER

Bilim insanları Bermuda Şeytan Üçgeni’nde yaşanan olayları anlamdırabilmek için birden fazla teorinin üzerinde çalıştı. Üçgenin tek bir durumla açıklanamaması bilimsel araştırmaları arttırdı. Bermuda Şeytan Üçgeni’nde meydana gelen kaybolmalar için ani hava değişimleri, metan gazı çıkışı, Gulf Stream akıntıları ve pusula şaşması gibi nedenler gösterildi.

Anahtar Kelimeler:
Bermuda Şeytan Üçgeni
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