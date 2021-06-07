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Latin Amerika'da 'yeni varyant' bir ülkede daha görüldü

Şili, Ekvador ve Peru'da görülen Covid-19'un daha hızlı bulaşan türünün Venezuela'da da tespit edildiği açıklandı.

07 Haziran 2021 Pazartesi 08:32
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Latin Amerika'da 'yeni varyant' bir ülkede daha görüldü

Venezuela'da yeni tip corona virüsün (Covid-19) daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyona uğramış türünün görüldüğü bildirildi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Şili, Ekvador ve Peru'da görülen Covid-19'un daha hızlı bulaşan türünün kendi ülkesinde de tespit edildiğini söyledi.

Vakanın Kolombiya sınırındaki Zulia eyaletinde ortaya çıktığını vurgulayan Maduro, "Bu vaka şimdi Kolombiya'da uçuyor, en son Covid-19'un İngiliz varyantının Kolombiya'dan ülkemize geldiğini tespit etmiştik" ifadesini kullandı.

Maduro, sınırda gerekli önlemleri aldıklarını ancak son günlerde Kolombiya'da vaka ve ölü sayılarının çok fazla arttığına işaret ederek halka uyarılarda bulundu.

Venezuela'da daha önce 3 kentte Covid-19'un Brezilya'da görülen mutasyona uğramış türü tespit edilmişti.

Öte yandan Venezuela'da bugüne kadar 240 bin 714 kişi Covid-19'a yakalandı, 2 bin 708 kişi yaşamını yitirdi.

Son Güncelleme: 07.06.2021 16:50
Anahtar Kelimeler:
VenezuelaLatin AmerikaKoronavirüsCoronavirüs
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