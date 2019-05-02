Lavrov, Pompeo ile Venezuela'daki durumu görüştü

Rusya Dışişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD tarafının isteği ile yapılan telefon görüşmesinde Lavrov ve Pompeo, Venezuela’daki durumu ele aldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ABD’nin açık desteği ile muhalefetin iktidarı ele geçirme teşebbüsünde bulunduğu Venezuela’daki durum görüşmenin ana konusu oldu. Washington’un egemen bir devletin iç işlerine müdahalede bulunması ve onun yönetimini tehdit etmesinin uluslararası hukuk kurallarının kaba bir şekilde ihlali olduğu Rusya tarafından vurgulandı. Agresif adımların sürdürülmesinin çok ciddi sonuçlara sebep olacağı belirtildi. Venezuela halkının kendi kaderini belirleme hakkı vardır. Özellikle güce dayalı, yıkıcı olan dış etkilerin demokratik süreç ile ilgisi yoktur."

Ayrıca görüşmede her iki bakanın Suriye’deki insani durumu da ele aldığı ifade edildi.

Venezuela'da kendini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı JuanGuaido'nun çağrısı ile harekete geçen bazı askerlerin darbe girişimi esnasında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bir açıklama yapmış, Devlet Başkanı Maduro'nun kısa bir zaman önce ülkeyi terk ederek Küba'ya gitmeyi planladığını öne sürmüştü. Pompeo, "Ruslar devreye girerek Maduro'yu bu kararından vazgeçirdi." ifadelerini kullanmıştı.