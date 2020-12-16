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LED ışıkları corona virüsü öldürüyor

İsrail’de yapılan bir araştırmada bilim insanları, ultraviyole ışığı yayan LED ışıkların corona virüsü (Covid-19) öldürebileceğini ve odaları sterilize etmek için klima sistemlerine dahil edilebileceğini açıkladı.

16 Aralık 2020 Çarşamba 11:33
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LED ışıkları corona virüsü öldürüyor

İsrail’de yapılan bir araştırmada, ultraviyole ışınlarını yayan LED ışıklarının corona virüsü öldürdüğü ortaya çıktı.

Ultraviyole ışığın daha önce Covid-19'a neden olan da dahil olmak üzere corona virüsleri öldürdüğü keşfedilmişti. Ancak yapılan araştırmada LED ışıklardan yayılan ultraviyolenin de etkili olduğu ifade edildi.

Tel Aviv Üniversitesi’nden Prof. Hadas Mamane, LED ampullerin kolay, hızlı ve ucuz dezenfeksiyon yöntemleri sunabileceğini altını çizdi.

“ODAYA VERİLEN HAVA STERİLİZE EDİLEBİLİR”

Mamane, “Tüm dünya şu anda koronavirüsü dezenfekte etmek için etkili çözümler arıyor. Sorun şu ki, bir otobüsü, treni, spor salonunu veya uçağı kimyasal püskürtmeyle dezenfekte etmek için fiziksel insan gücüne ihtiyacınız var ve püskürtmenin etkili olabilmesi için kimyasalın yüzeyde etki etmesi için zaman vermeniz gerekiyor"ifadelerini kullanırken "Bununla birlikte, LED ampullere dayalı dezenfeksiyon sistemleri, örneğin havalandırma sistemine ve klimaya kurulabilir. Emilen ve ardından odaya verilen havayı sterilize edebilir” dedi.

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