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Libya açıklarında 213 göçmen kurtarıldı

Libya Deniz Kuvetleri, El-Garabulli kenti açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 213 göçmenin kurtarıldığını duyurdu.

28 Eylül 2017 Perşembe 21:42
Libya açıklarında 213 göçmen kurtarıldı

Libya Deniz Kuvetleri, El-Garabulli kenti açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 213 göçmenin kurtarıldığını duyurdu.

Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Deniz Kuvvetleri Sözcüsü Eyüp Kasım, yaptığı açıklamada, "İlk belirlemelere göre, dün başkent Trablus'un doğusundaki El-Garabulli açıklarında büyük çoğunluğu Afrikalı olan 213 yasa dışı göçmen kurtarıldı." dedi.

Libya'nın batı sahilleri uzun yıllardır, Arupa ülkelerine iltica etmek isteyelerin yasa dışı göç girişimlerine sahne oluyor. Göçmenler İtalya sahillerine, oradan da diğer Avrupa ülkelerine ulaşmayı amaçlıyor.

Akdeniz’in Libya ile İtalya arasında kalan bölümünde 2016 yılı boyunca 181 bin 405 sığınmacı denizden yasa dışı yollarla İtalya’ya geçti, aynı yıl Akdeniz'i geçmeye çalışan 5 bini aşkın göçmen ise "umuda yolculuk" sırasında hayatını kaybetti.

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Son Güncelleme: 28.09.2017 21:44
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