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Libya Başbakanı Serrac'dan 5 ülkeye güvenlik anlaşmalarını uygulama çağrısı

Türkiye, ABD, İngiltere, İtalya ve Cezayir'den, darbeci General Halife Hafter'e bağlı milis güçlerin Trablus'a saldırılarını engellemek için UMH'ye destek olmaları istendi.

20 Aralık 2019 Cuma 12:20
Libya Başbakanı Serrac'dan 5 ülkeye güvenlik anlaşmalarını uygulama çağrısı

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın medya ofisinin resmi internet sayfasından yapılan açıklamada, Türkiye, ABD, İngiltere, İtalya ve Cezayir'den, darbeci General Halife Hafter'e bağlı milis güçlerin Trablus'a saldırılarını engellemek için UMH'ye destek olmaları istendi.

Açıklamada ayrıca, saldırılarını artıran DEAŞ ve El Kaide gibi terör örgütleriyle mücadelenin yanı sıra yasa dışı göç, organize suçlar ve insan kaçakçılığına karşı da söz konusu ülkelere iş birliğini yoğunlaştırma çağrısı yapıldı.

Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası kabul edilmişti

Libya'da dünkü Bakanlar Kurulu toplantısında, Türkiye ile imzalanan Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası'nın etkinleştirilmesi oy birliğiyle kabul edilmişti.

Türkiye ile UMH arasında 27 Kasım'da "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalanmıştı.

Hafter'in Trablus saldırısı

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

Darbeci General Hafter, son olarak 12 Aralık'ta Trablus'a yönelik "Belirleyici Savaş" adıyla yeni bir saldırı talimatı vermişti. Hafter'in saldırı emri karşısında ülkenin batısında Misrata başta olmak üzere 10 kentte seferberlik ilan edilmişti.

Kaynak: AA

Son Güncelleme: 20.12.2019 12:22
Anahtar Kelimeler:
LibyaTÜRKYe5 ülkAnlaşmaçağrıGündemkıbrıs
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