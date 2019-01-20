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Libya'da çatışmanın ortasında kalan gazeteci öldürüldü

20 Ocak 2019 Pazar 17:34
Libya'da çatışmanın ortasında kalan gazeteci öldürüldü

Cumartesi günü Libya'nın başkenti Trablus'ta çatışmaları görüntülemek isteyen foto muhabiri Muhammed Bin Halife, vurularak hayatını kaybetti.

Uluslararası ajanslar için çalışan Bin Halife'nin ölümünün ardından Libyalı gazeteciler, "Gazetecilik zor bir meslek" (#journalism_is_a_difficult_job) etiketiyle çatışmanın ortasında kalıp öldürülen gazetecinin fotoğraflarını paylaştı.

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Bin Halife, savaşın başından bu yana birçok uluslararası ajans ve yabancı medya kuruluşu için çektiği fotoğraflarla tanınıyordu.

"Daha fazlasını kaldıramayız"

Bin Halife'nin gazeteci arkadaşları, Libya'daki gazeteci ölümlerini kast ederek Twitter'da "daha fazlasını kaldıramayız" yazılı paylaşımlar yaptı.

35 yaşındaki Libyalı foto muhabirinin 7 aylık bir kızı vardı.

Bin Halife'yle birlikte 2011'de başlayan iç savaşın başından bu yana Libya'da öldürülen gazeteci sayısı 14'e ulaştı. Gazetecileri Koruma Komitesi'nin verilerine göre 9 gazeteci, çatışmanın ortasında kalarak hayatını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
Libya
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