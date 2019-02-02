Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
PUBG için devasa güncelleme yayında! Neler değişiyor?
PUBG için devasa güncelleme yayında!
Nokia'nın yeni tuşlu telefonu ilk kez görüntülendi
Nokia'dan yeni tuşlu telefon!
Çin’de 2 bin yıllık lahit bulundu
2 bin yıllık lahit bulundu
Telefondan Gmail'e girenlere önemli uyarı!
Telefondan Gmail'e girenlere önemli uyarı!
Windows 7 kullanmaya devam edenlere bir kötü haber daha
Windows 7 kullananlara kötü haber

Libya'da Hafter Güçlerine Saldırı

Libya'nın Sebha kentinin güneyinde çıkan çatışmada General Halife Hafter güçlerinden 4 kişi öldü.

02 Şubat 2019 Cumartesi 12:35
Libya'da Hafter Güçlerine Saldırı

AA muhabirine konuşan bir kaynak, Hafter kuvvetlerinin Sebha'nın güneyindeki Gadva beldesinin kontrol altına alındığını duyurduktan sonra saldırıya uğradığını belirtti.

banner41
Öte yandan, Sebha belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hafter güçlerine saldıranların Çadlı silahlı muhalifler olduğu aktarıldı.

Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nce (TM) desteklenen General Halife Hafter'e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, 15 Ocak'ta Bingazi'de düzenlediği basın toplantısında, Libya'nın toprak bütünlüğünü muhafaza etmek ve saldırganları engellemek için ülkenin güneyinde terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye karşı operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden (UMH) Hafter'in operasyonuyla ilgili açıklama yapılmamıştı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
LibyaHafter KuvvetleriSaldırıHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trump, INF anlaşması'ndan çekilme konusunda Rusya'yı suçladı
Trump, INF anlaşması'ndan çekilme konusunda Rusya'yı suçladı
ABD Mahkemesi, Esed Rejimine 302 Milyon Dolar Ceza Kesti
ABD Mahkemesi, Esed Rejimine 302 Milyon Dolar Ceza Kesti
İsrail askerleri Gazze sınırında 32 Filistinliyi yaraladı
İsrail askerleri Gazze sınırında 32 Filistinliyi yaraladı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim