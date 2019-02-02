Libya'da Hafter Güçlerine Saldırı

AA muhabirine konuşan bir kaynak, Hafter kuvvetlerinin Sebha'nın güneyindeki Gadva beldesinin kontrol altına alındığını duyurduktan sonra saldırıya uğradığını belirtti.
Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nce (TM) desteklenen General Halife Hafter'e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, 15 Ocak'ta Bingazi'de düzenlediği basın toplantısında, Libya'nın toprak bütünlüğünü muhafaza etmek ve saldırganları engellemek için ülkenin güneyinde terör örgütleri DEAŞ ve El Kaide'ye karşı operasyon başlatıldığını duyurmuştu.
Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden (UMH) Hafter'in operasyonuyla ilgili açıklama yapılmamıştı.