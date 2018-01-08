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Libya'da "Mısrata ve Taverga" barış anlaşması

UMH hükümetinden bir heyet, Mısrata'daki devrimciler tarafından rejime destek suçlamasıyla 7 yıl önce yerlerinden edilen taverga halkının dönüş çalışmalarını başlatmak üzere kenti ziyaret etti

08 Ocak 2018 Pazartesi 11:51
Libya'da "Mısrata ve Taverga" barış anlaşması
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Libya'da, Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden (UMH) bir heyet, Kaddafi rejimine destek verdikleri suçlamasıyla Mısrata'daki devrimciler tarafından 7 yıl önce yerlerinden göç ettirilen Taverga sakinlerinin evlerine dönüş çalışmalarını başlatmak üzere kenti ziyaret etti.

AA muhabirine konuşan Taverga İl Meclis Başkanı Abdurrahman eş-Şekşak, Yerel Yönetim Bakanı Beddad Kansu, Eğitim Bakanı Osman Abdulcelil, Göçmenler Bakanı Yusuf Celale ve İçişleri Bakanı El-Aruf el-Huca'dan oluşan heyetin ziyaretinin, kent sakinlerinin evlerine dönmeleri için çalışmaların başlatılması amacıyla gerçekleştiğini söyledi.      

Kent sakinlerinin evlerine dönüşlerinin gönüllülük usulüne göre olacağını ve dönüşlerin şubatta başlayacağını belirten Şekşak, kentin tam anlamıyla yerle bir olduğunu ve onarılması gerektiğini, bu bağlamda devlet, Libya'ya destek veren ülkeler ile uluslararası kuruluşlardan yardım beklediklerini vurguladı.      

Şekşak, heyetin, kentteki bazı tesislerin dönüşler için hızlı bir şekilde hazırlanması sürecini başlattığını kaydetti.      

Taverga halkının evlerine dönüş hakkını içeren anlaşma, Taverga ve Mısrata belediye meclisleri arasında haziran ayında imzalanmış, UMH tarafından da onaylanmıştı.      

Mısrata'ya 30 kilometre uzaklıktaki Taverga'da ikamet eden yaklaşık 40 bin Libyalı, ülkede 2011 yılında başlayan halk ayaklanmaları sırasında "Mısrata'daki devrimcilere karşı durmak ve rejime yandaşlık yapmak" suçlamasıyla devrimciler tarafından zorla göç ettirilmişti.      

Taverga halkının büyük bölümü, ülkenin kuzeyindeki Trablus, Bingazi ve Ecdebiye'deki mülteci kamplarında hayatlarını idame ettiriyor.  

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