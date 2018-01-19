Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
115654
ALTIN
162.684
DOLAR
3.7893
STERLİN
5.2551
EURO
4.6450
Lıkır lıkır sağlık için!
Lıkır lıkır sağlık için!
Zamanı verimli kullanmanın 10 yolu
Zamanı verimli kullanmanın 10 yolu!
Instagram'a son görülme özelliği geldi!
Instagram'a son görülme özelliği geldi!
Soğuk havada bunu sakın yapmayın
Soğuk havada bunu sakın yapmayın!
Parayla saadet olur mu?
Parayla saadet olur mu?

Libya'da operasyon başladı

Libya'da Halter'e bağlı güçler, Adalet Ve Eşitlik Hareketi'ne karşı operasyon başlattı

19 Ocak 2018 Cuma 12:00
Libya'da operasyon başladı
banner10

Libya'da Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi (TM) tarafından desteklenen General Halife Hafter'e bağlı güçlerin, Sudan'ın Darfur eyaletinde hükümetle çatışan ve Libya çöllerinde konuşlanan Adalet ve Eşitlik Hareketi'ne karşı operasyon başlattığı bildirildi.

Hafter'e bağlı güçlerden Kufra Askeri Bölgesi komutanı Tuğgeneral Mebrul el-Gazvi, yaptığı yazılı açıklamada, Darfur'da hükümet güçleri ile savaşan ve Libya'nın güney doğu bölgelerindeki çölde konuşlanan Adalet ve Eşitlik Hareketi'ne karşı "Çölün Öfkesi" adıyla operasyon başlatıldığını belirtti.

Operasyon kapsamında Hafter güçlerine bağlı savaş uçaklarının Adalet ve Eşitlik Hareketi militanlarına ait araçları bombaladığı ve kullanılmaz hale getirdiğini ifade eden Gazvi, bazı militanların öldürüldüğünü aktardı.

Gazvi, operasyon kapsamında çeşitli bölgelerde askeri devriyelerin konuşlandırıldığını ve bu devriyelerin, Adalet ve Eşitlik Hareketi militanlarının çöldeki yasa dışı faaliyetlerine engel olacağını kaydetti.

Tuğgeneral, operasyonların ülkenin güney doğu bölgesinde konuşlanan militanlar yok olana ve güvenlik sağlanana kadar süreceğini ifade etti.

Darfur'da, 2003'ten bu yana "Adalet ve Eşitlik Hareketi", "Sudan Kurtuluş Hareketi" ve "Sudan Halk Kurtuluş Ordusu" hareketlerini bünyesinde barındıran Devrim Cephesi ile hükümet güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor.

"Adalet ve Eşitlik Hareketi" Sudan-Libya arasındaki çöl arazilerinde konuşlanıyor.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pakistan - Hindistan sınırında çatışma çıktı
Pakistan - Hindistan sınırında çatışma çıktı
Trump'tan yeni Meksika çıkışı
Trump'tan yeni Meksika çıkışı
Görevdeyken anne olan 2'nci başbakan olacak
Görevdeyken anne olan 2'nci başbakan olacak

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim