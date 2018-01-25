Libya'da Sudanlılara "kötü muamele" görüntülendi

Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Gandur, vatandaşlarından Libya'ya yasa dışı yollarla yolculuk yapmamalarını, resmi prosedürleri izlemelerini istedi.

Sudan parlamentosu, "Libya'da Sudanlı göçmenlere yönelik işkence" olayının ele alındığı basına kapalı oturum gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Gandur, oturumun ardından yaptığı basın açıklamasında, "Herkese, yasa dışı yollarla göç etmemelerini, Libya'ya gitmek için resmi yolları kullanmalarını tavsiye ediyoruz." dedi.

Gandur, işkenceye maruz kalan söz konusu Sudanlıların, Dışişleri Bakanlığı, emniyet, istihbarat, savunma ve içişleri birimlerinin yanı sıra Trablus ve Bingazi'deki Sudan misyonlarının ortak çabaları sonucu kurtarıldığını aktardı.

Sudan Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Mütevekkil et-Ticani de Sudanlıların Libya'ya gitmemesi ve yasa dışı göçün azaltılması gerektiğini kaydederek, milletvekillerinin, gençleri yasa dışı göç konusunda bilinçlendirmek için kampanya başlatacağını söyledi.

SUDANLILARI KAÇIRAN 4 KİŞİ YAKALANDI

Öte yandan Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı emniyet güçleri, Sudanlı göçmenlere işkence olayına karışan 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Libya İçişleri Bakanlığı bünyesindeki emniyet güçlerinin Facebook sayfasından yapılan açıklamaya göre, kaçırılan ve işkence gören 8 Sudanlı kurtarıldı. Açıklamada ayrıca Libya Başsavcılığının talimatı üzerine Sudanlıları kaçıran 4 şahsın Sirte kentinin güneybatısındaki El-Kudahiye beldesindeki yerlerinin tespit edildiği ve beldedeki güvenlik güçleriyle ortak yürütülen operasyon sonucu yakalandıkları belirtildi.

Libya'daki bir grup Sudanlıya işkence edildiğini gösteren videolar bir süre önce sosyal paylaşım sitelerinde yer almıştı. Bunun üzerine UMH'ye bağlı Dışişleri Bakanlığı, "ülkedeki göçmenlere yönelik utanç verici suçları" kınamıştı.

Sudan yönetimi de dün "vatandaşlarının Libya'da maruz kaldığı kötü muamele" sebebiyle bu ülkenin maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.