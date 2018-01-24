Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
119093
ALTIN
162.857
DOLAR
3.7543
STERLİN
5.2971
EURO
4.6355
Böyle diyenden korkun: 'Benim annem bir melek karıcığım!'
Böyle diyen erkekten korkun!
"Kadınlar köpekleri erkeklerden daha iyi anlıyor"
"Kadınlar köpekleri erkeklerden daha iyi...
Aşırı korumak çocuğa zarar veriyor
Aşırı korumak çocuğa zarar veriyor
Erkeklerde kısırlığı tetikleyebilen 3 alışkanlık
Bu alışkanlıklar kısır yapıyor!
Batıl evlilik inançları
Batıl evlilik inançları

Libya'daki ölenlerin sayısı 34'e yükseldi!

Libya'nın doğusundaki Bingazi'de düzenlenen iki bombalı saldırıda ölü sayısı 34'e yükseldi...

24 Ocak 2018 Çarşamba 12:15
Libya'daki ölenlerin sayısı 34'e yükseldi!
banner10

Libya'nın doğusundaki Bingazi kentinde düzenlenen iki bombalı saldırıda ölü sayısının 34'e yükseldiği bildirildi.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, dün akşam Bingazi'de yer alan Biat er-Rıdvan Camisi önünde bombalı araçlarla gerçekleştirilen iki saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e, yaralılar ise 73'e yükseldi.

Ölü sayısının artmasından endişe edilen saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Öte yandan Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi (TM) ve hükümeti saldırıları kınayarak, üç günlük yas ilan ettiğini duyurdu. 

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Başkanlık Konseyi başkan yardımcıları Fethi el-Mecezi ile Ali Katrani de söz konusu saldırıyı terör eylemi olarak nitelendirerek olayın faillerinin ortaya çıkarılması çağrısında bulundu.

BM Libya Misyonu da sivilleri hedef alan saldırının uluslararası kanunlara göre savaş suçu olduğunu ifade ederken, TM tarafından desteklenen General Halife Hafter de saldırı hakkında ivedilikle soruşturma başlatılması ve faillerinin adalete teslim edilmesini istedi.

Bingazi'deki Selmani bölgesinde bulunan Biat er-Rıdvan Camisi önünde cemaatin çıkışı sırasında dün bombalı iki araçla saldırı düzenlenmişti.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pakistan'ın Viyana Büyükelçiliği’nde görevli diplomat kayboldu
Pakistan'ın Viyana Büyükelçiliği’nde görevli diplomat kayboldu
Afganistan'da “Save The Children” ofisine saldırı
Afganistan'da “Save The Children” ofisine saldırı
Heniyye: "Filistin devleti sadece Filistin sınırları içerisindedir"
Heniyye: "Filistin devleti sadece Filistin sınırları içerisindedir"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim