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Lieberman'dan idam çağrısı!

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İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, işgal altındaki Batı Şeria'da 3 Yahudi yerleşimciyi öldüren Filistinli Ömer el-Abd'in idam edilmesi çağrısında bulundu.

27 Aralık 2017 Çarşamba 17:33
Lieberman'dan idam çağrısı!
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Filistinlilere idam cezası getirecek olan yasa tasarısını parlamentoya sunması beklenen Liberman, Filistinli Abd'in yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında ölüm cezası verilmesi çağrısı yaptı.

Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Neve Tsuf (Halamiş) Yahudi yerleşim biriminde temmuz ayında düzenlenen ve üç Yahudi yerleşimcinin ölümüyle sonuçlanan saldırının failinin, bugün çıkacağı mahkemede idam cezası alması gerektiğini savunan Liberman, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bu tür bir suça verilecek tek uygun ceza ölümdür. Hakimlere cesur olmaları ve idam cezası vermeleri çağrısında bulunuyorum. Yahudi kanı ucuz değildir. Teröristlere hapiste bile yer yok."

Ramallah kenti yakınlarındaki Neve Tsuf (Halamiş) Yahudi yerleşim biriminde temmuz ayında düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 Yahudi yerleşimci ölmüş, 1'i yaralanmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren Filistinli Ömer el-Abd, İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu yaralanarak, gözaltına alınmıştı. İsrail askerleri olayın ardından Abd'in evini yıkmıştı.

Yerel basında çıkan haberlerde Filistinlinin saldırıyı, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine tepki olarak gerçekleştirdiği belirtilmişti.

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te 200 bin, Batı Şeria'da ise 400 binden fazla Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşim birimlerinin tamamı illegal kabul ediliyor.

İşgal altındaki bölgelerde bulunan fanatik Yahudi yerleşimciler sık sık Filistinlilere saldırı düzenliyor.

İDAM YASA TASARISI

İsrail Savunma Bakanı Liberman, tartışmalı idam yasa tasarısının bugün parlamentoda ilk tur oylamaya sunulacağını açıklamıştı.

İsrail hedeflerine karşı operasyon düzenleyen Filistinliler için idam cezası öngören tasarıya ilişkin Liberman, "Bu türden bir kanun, ABD kanunlarında da var. Bu nedenle, İsrail'in de dünyadaki en güçlü demokratik sistemin izinden gitmesi tercih edilir." ifadelerini kullanmıştı.

Liberman, "Hapishaneye giren her terörist, terörist örgütleri, pazarlık (esir takası) amacıyla sivil ve askerleri kaçırmaya teşvik ediyor." diye konuşmuştu.

Tasarının kanunlaşması için parlamentoda yapılacak 3 turdan geçmesi gerekiyor.

İsrail'de sivil mahkemelerde idam cezası bulunmuyor. Askeri mahkemelerde ise son derece istisnai durumlarda bu ceza verilebiliyor. Bu yetki İsrail tarihinde sadece bir kez 1962 yılında görülen bir davada eski bir Nazi suçlusuna karşı kullanıldı. 

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