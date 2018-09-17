Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
94632
ALTIN
240.413
DOLAR
6.2390
STERLİN
8.1759
EURO
7.2728
Okula isteksiz giden çocuğa nasıl davranmalı?
Okula isteksiz giden çocuğa nasıl...
Tembelliğin suçlusu bulundu… Bilim insanları: Boyutuna göre değişiyor
Tembelliğin suçlusu bulundu… Bilim insanları...
Kedisinden ölümcül bakteri kaptı
Kedisinden ölümcül bakteri kaptı
Çift olarak toplam 200 kilo verdiler!
Çift olarak toplam 200 kilo...
Telefonlardaki kulaklık girişi tarih oluyor
Telefonlardaki kulaklık girişi tarih oluyor

Lima Grubu'nda ‘Venezuela'ya Askeri Müdahaleye Red Bildirisi’ Çatlağı

17 Eylül 2018 Pazartesi 12:54
Lima Grubu'nda ‘Venezuela'ya Askeri Müdahaleye Red Bildirisi’ Çatlağı

Amerika kıtasındaki 14 ülkeden oluşan Lima Grubu'nun, “Venezuela’ya yönelik herhangi bir askeri müdahaleyi” reddettiği son bildirisinde Guyana, Kanada, Kolombiya ve Panama yer almadı. 

Peru Dışişleri Bakanlığının internet sayfasından, siyasi ve ekonomik durum nedeniyle bölge ülkelerine göç vermeye devam eden Venezuela ile ilgili Lima Grubu adına yazılı açıklama yapıldı.

Venezuela’da başka ülkeler tarafından zor kullanma ihtimallerinden ya da ülkenin bu yönde tehdit edilmesinden endişe duyulduğu ifade edilen açıklamada, Lima Grubu'nun, “Venezuela’ya yönelik herhangi bir askeri müdahaleyi içeren söylem ve eylemleri reddettiği” vurgulandı. 

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun zaferiyle neticelenen son seçimleri tanımadığını daha önce ilan eden Lima Grubu, bu açıklamada ayrıca bu ülkedeki “demokrasinin yeniden tesis edilmesi, ağır ekonomik, sosyal ve insani krizin hafifletilmesi için” çalışma iradelerinin sürdüğünü kaydetti. 

Venezuela’nın içinde bulunduğu durumdan çıkması için alınacak inisiyatifleri teşvik edeceğini bildiren Lima Grubu, bu ülkenin hükümetine “insan hakları ihlallerine, siyasi tutuklamalara son vermesi ve güçler ayrılığı ilkesine saygı duyması” çağrısı yaptı.

Açıklamada, Arjantin, Brezilya, Guatemala, Kosta Rika, Meksika, Honduras, Paraguay, Peru, Santa Lucia ve Şili’nin isimleri yer alırken Guyana, Kanada, Kolombiya ve Panama’nın isimlerinin bulunmayışı dikkati çekti. 

“BİLDİRİNİN TAMAMINDA MUTABIK DEĞİLİZ”

Kolombiya Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili AA muhabirinin sorusu üzerine yapılan yazılı açıklamada, Lima Grubu ile aynı amaçların paylaşıldığı fakat “bildirinin tamamında mutabakat sağlanmadığı” için imzalanmadığı aktarıldı.

Açıklamada, Kolombiya’nın da grubun diğer üyeleri gibi şiddeti reddettiğinin altı çizildi. 

Venezuela halkının, "şeffaf süreçler ve garantilerle düzenlenecek seçimlerle bir hükümet seçebilmesinin" önemine vurgu yapılan açıklamada, Kolombiya’nın bu hususta bütün diplomatik ve siyasi girişimlerde bulunmaya devam edeceği belirtildi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sana Havalimanı 'Hastalar' İçin Açılacak
Sana Havalimanı 'Hastalar' İçin Açılacak
İran'da ‘Sosyal Medya Yasağı’ Tartışılıyor
İran'da ‘Sosyal Medya Yasağı’ Tartışılıyor
Mısır'da Tren Raydan Çıktı: 12 Yaralı
Mısır'da Tren Raydan Çıktı: 12 Yaralı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim