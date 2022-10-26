Limon temizlikte nasıl kullanılır?

Kesme tahtası

Mutfak ürünleri arasında en çok mikrop barındıran yerlerden biri olan kesme tahtasını limon suyunu üzerine sıkarak temizleyebilirsiniz. Limon suyunu ister direkt ister su ile karıştırarak kesme tahtasına dökün ve yarım saat kadar bekletin.

Leke giderici

Limon suyunu, su ile karıştırın ve sprey ucu olan bir kaba alın. Dilerseniz bu karışıma sirke ve limon kabuğu da ilave edebilirisniz. Bu doğal solüsyonu lekeli ve yağlı zeminlerde kullanabilirsiniz.

Ayakkabı kokusu

Kokan ayakkabılarınızın içine limon kabuğu koyun ve bir gece bekletin. Limonu doğal bir koku giderici olarak kullanabilirsiniz

Çöp kutusu

Çöp kutusunda biriken kötü kokuyu engellemk için limon kabuklarını çöp kutusunun altına serin ve düzenli aralıklarla yenileyin.

Doğal böceksavar

Böcekleri uzak tutmak için karanfil ile delinmiş limonları kullanabilirsiniz.

Koltuk altı beyazlatıcı

Limonu, ev temizliğinin yanı sıra kişisel temizlik rutininize de dahil edebilirsiniz. Limonu karbonatla karıştırın ve koltuk altınıza sürün. Bu karışım koltuk altınızı beyazlatacaktır.

Kıyafetlerde kullanımı

Beyaz renkteki kıyafetlerinizin daha parlak görünmesini sağlamak için limondan yardım alabilirsiniz. Dilimlenmiş limonları bir tencerede su ile kaynatın ve içine beyaz kıyafetlerini koyun. Birkaç dakika kaynattıktan sonra kıyafetlerinizin daha beyaz olduğunu fark edeceksiniz.