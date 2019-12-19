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Lokantada rezalet: Skandal adisyonda ortaya çıktı

Belçika'nın Anvers kentinde yeni açılan bir restoran, kasa fişinde yer alan kadın müşteriye yönelik ayrımcı ifadeler nedeniyle yoğun tepki aldı.

19 Aralık 2019 Perşembe 11:11
Lokantada rezalet: Skandal adisyonda ortaya çıktı

Anvers’te yeni açılan Carrousel d’Anvers adlı restoran, “Happy hour” indirimi kapsamında ilk siparişten sonraki kreplerin ücretsiz olduğunu duyurdu. Bu indirimden yararlanmak isteyen Nadia adlı Belçikalı kadın müşteri, Salı günü öğleden sonra restorana gitti. İki içecek ve bir krep siparişi veren Nadia, daha sonra “yiyebildiğiniz kadar krep bedava” kampanyası kapsamında iki kez daha sipariş verdi.

BBC Türkçe’deki habere göre Nadia ile ilgilenen erkek garson, mutfağa siparişi gönderdiği elektronik cihazda, üçüncü krep siparişinin altına, “Masa 1’deki şişko için ekstra bir krep daha. Gerçekten normal değil” notunu düştü. Hesabı ödemek için kasaya giden Belçikalı kadın müşteri, adisyon fişinin üzerindeki ifadeler nedeniyle şaşkına döndü. Garsonun, Nadia adlı müşteri hakkındaki notu, olduğu gibi kasa fişine aktarılmıştı.

Nadia isimli kadın adisyonun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

“Hayatımda hiç böyle bir şey yaşamadım” diyen kadın müşteri, restoranın, “ilk siparişten sonraki krep bedava” konsepti nedeniyle hakarete uğradığını belirterek, kasa fişini sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede yayılan mesaj üzerine, Belçikalı sosyal medya kullanıcıları, “çok çirkin”, “inanılmaz” ve “bunu yapanı derhal kovun” diye tepki verdi. Restoran, kilolu bireylere yönelik ayrımcılık yapmakla suçlandı.

GARSONUN İŞİNE SON VERİLDİ

Hesabın ödendiği sırada kasada olmadığını söyleyen restoran sahibi Hammoud Imad, olayı daha sonra Nadia’nın annesinden gelen telefonla öğrenmiş. Kadın müşteri ve annesinden özür dileyen Imad, olanları telafi etmek istediğini belirtti. Restoranı 6 ay önce açtığını söyleyen Imad, “Tüm müşterilerimiz eşit derecede saygı görmeli” dedi. Restoran sahibi, hakaret ve ayrımcılık içeren notu yazan garsonun aynı gün işine son verildiğini vurguladı.

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