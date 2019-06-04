Londra Belediye Başkanı Khan: Aşırı sağcı hareketler ABD Başkanı'nı reklam yüzleri olarak görüyor

BBC'ye konuşan Khan, "Dünya çapında aşırı sağcı hareketlerin Trump'ı kendi reklam yüzleri olarak görmesi beni endişelendiriyor" diye konuştu ve ekledi:

"Aşırı sağ görüşler, Donald Trump'ın katkısıyla normalleşiyor."

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi'nden olan Khan daha önce Trump'ın Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmesini de eleştirmiş, onun başkanlığının LGBT ve kadın haklarında gerilemeye yol açtığını söylemişti.

Khan, resmi ziyaret öncesi Pazar günü Observer gazetesinde yayımlanan yazısında da Trump'ı "20. yüzyılın faşistlerinin siyaset dilini kullanmakla" eleştirmiş, Trump ise Khan'a onun çok kötü bir belediye başkanı olduğunu söyleyerek ve "Tam bir zavallı" diyerek yanıt vermişti.

Corbyn, Trump karşıtı gösteride konuşacak

Bugün Londra'da düzenlenen Trump karşıtı protesto gösterisinde ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn de bir konuşma yapacak.

Jeremy Corbyn dün akşam Trump onuruna verilen resmi resepsiyonu da boykot etmişti.

Corbyn paylaştığı Twitter mesajında da bugünkü gösteriler için "Trump'ın saldırılarına maruz kalanlarla dayanışmayı göstermek adına iyi bir fırsat" dedi.

Neden Trump'ı protesto ediyorlar?

İngiltere'de Trump'a yönelik tepkilerin temelinde ABD Başkanı'nın iklim değişikliği konusundaki duruşu ve göç politikaları olduğu ifade ediliyor.

"Trump'ı durdurun" adlı örgütten yapılan yazılı açıklamada "İngiltere hükümetine, Trump'ın siyasi ajandasının, oluşturduğu korkunun normalleştirilmesinin doğru olmadığı mesajını vereceğiz" diyor.

Trump'ın geçen yılki İngiltere ziyaretinde 250 bin kişinin protestolara katıldığı tahmin ediliyor.

Protestolar uçağı inmeden başladı

Trump henüz Londra'nın kuzeyindeki Stansted Havalimanı'na iniş yapmadan protestolarla karşılaştı.

Born Eco çevreci ürün sanal pazarının sahibi, 18 yaşındaki aktivist Ollie Namcarrow, Standset Havalimanı yakınlarındaki araziye çim biçme makinesinin yardımıyla 'Hey Trump! İklim değişikliği gerçek' yazdı ve ve uçakların inişi esnasında görülebilecek büyüklükte bir penis resmi çizdi.

Twitter'daki mesaj 4 bin 100 kişi tarafından paylaşıldı, yaklaşık 6 bin 800 kişi tarafından beğenildi.

Trump geçen yıl ülkesini Paris İklim Anlaşması'ndan çekmiş, küresel ısınmayı ise bir "aldatmaca" olarak tanımlayarak ABD'nin kömür enerjisi sektörünü yeniden canlandırma sözü vermişti.

Bugünkü gösterilerde Trump'ın geçen yılki resmi olmayan İngiltere ziyareti düzenlenen protestoların sembolü haline gelen bebek Trump balonu da bir kez daha havalanacak.

Londra'nın yanı sıra Manchester, Birmingham ve Belfast gibi büyük kentlerde de Trump karşıtı gösteriler düzenleniyor..

İngiltere Emniyeti, ülke genelinde yaklaşık 10 bin polis memurunun görev yapacağını duyurdu.

Trump'ın destek verdiği Johnson'ın 2015'teki sözleri Big Ben'de

Trump'a yönelik bir diğer protesto ise Londra'nın en önemli sembollerinden birisi olan saat kulesi Big Ben'de gerçekleşti.

Eylemciler, iktidar partisi Muhafazakâr Parti'nin genel başkan adaylarından olan eski Dışişleri Bakanı ve Londra Belediye Başkanı Boris Johnson'ın 2015'te verdiği bir röportajda Trump için söylediklerini Big Ben'e projektörle yansıttı.

Johnson o röportajında Trump için "Donald Trump'ın aklını kaçırmış olduğu çok açık… Akıl almaz bir cehalet içerisinde… ABD Başkanlığı görevini üstlenebilecek beceriye sahip değil" diyordu.

Donald Trump, Londra ziyaretine başlamadan kısa bir süre önce İngiliz The Sun gazetesine verdiği röportajda Boris Johnson için "Seçilir mi bilemem ama çok iyi bir kişi, çok yetenekli. Benim hakkımda ve ülkemiz hakkında hep olumlu görüşlere sahip oldu. Boris bu işte çok iyi olurdu" demişti.

Başbakan Theresa May Cuma günü Muhafazakâr Parti genel başkanlığını bırakacak.

May'in görevi bırakmasıyla birlikte parti içerisinde yeni lider seçimi için yarış başlayacak, Muhafazakâr Parti'nin yeni lideri de ülkenin yeni başbakanı olacak. May yeni lider seçilene kadar başbakanlık görevini sürdürecek.