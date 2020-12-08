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Londra'da 2 Kıbrıslı Türk daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Londra Gazete'nin haberine göre, Londra'da 1 Türkiye kökenli ve 2 Kıbrıslı Türk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

08 Aralık 2020 Salı 14:55
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Londra'da 2 Kıbrıslı Türk daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Londra Gazete’ye konuşan Shacklewell Lane Türk Camisi (UK Turkish Islamic Trust) Başkanı Erkin Güney ve cami hocası Kıbrıs İslam Cemiyeti Başkanı Hüseyin Haşim El Bakayi, Londra’da ikamet eden 69 ve 70 yaşlarındaki iki Kıbrıslı Türk erkek Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Süleymaniye Camisi cenaze yöneticisi Muzaffer Bey, Londra Gazete’ye konuşarak Türkçe konuşan toplumda Koronavirüsten vefat edenler hakkında bilgi verdi.

Süleymaniye Camisi cenaze yöneticisi Muzaffer Bey ise geçtiğimiz ise bu hafta Türkiye kökenli 69 yaşındaki bir kadın, Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi. 69 yaşındaki toplum üyemizin cenazesi Aksaraya’a gönderildiği ifade edildi.

Son üç haftada 7 Kıbrıslı Türk ve 2 Türkiye kökenli toplum üyelerimiz, Covid-19 salgınından dolayı hayatını kaybetti. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği kesin olarak bilinen Kıbrıslı Türklerin sayısı 105’e ve Türkiye kökenli toplum üyelerin sayısı 43’e yükseldi.

Son Güncelleme: 08.12.2020 15:58
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