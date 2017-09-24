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Londra'da asitli saldırı

Birleşik Krallığın başkenti Londra'daki bir alışveriş merkezinde düzenlenen asitli saldırıyla ilgili 15 yaşında bir genç gözaltına alındı.

24 Eylül 2017 Pazar 17:25
Londra'da asitli saldırı

 Birleşik Krallığın başkenti Londra'daki bir alışveriş merkezinde düzenlenen asitli saldırıyla ilgili 15 yaşında bir genç gözaltına alındı.

Birleşik Krallık polisinden yapılan açıklamada, Londra'nın doğusunda Stratford'da yer alan Westfield alışveriş merkezinde bir grubun çevreye asit sıktığı belirtilerek, saldırıdan altı kişinin etkilendiği bildirildi.

Açıklamada, hastaneye kaldırılan üç kişinin yanık tedavisi gördüğü kaydedildi.

Öte yandan, saldırıyla ilgili 15 yaşında bir erkeğin gözaltına alındığı ifade edildi.

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