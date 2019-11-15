Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Aileler çok geç fark ediyor! Disleksi belirtileri neler?
Aileler çok geç fark ediyor!
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak diye...
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak...
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
Whatsapp artık daha keyifli!
Whatsapp artık daha keyifli!
Yeni iOS'tan bir hata daha
Yeni iOS'tan bir hata daha

Londra'da bıçaklı saldırılar artarken bir İngiliz bu suça tek başına bayrak açtı

İngiltere'de bıçak veya diğer keskin aletleri içeren suçların sayısı 2019'da ciddi bir artış gösterirken, bir İngiliz yaşadığı bölgede bıçak toplayarak bu suçla mücadele ediyor.  

15 Kasım 2019 Cuma 12:40
Londra'da bıçaklı saldırılar artarken bir İngiliz bu suça tek başına bayrak açtı

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) verilerine göre, bıçakla işlenen suçlar 12 ayda 41 binden 44 bine yükseldi. 
İngiltere'deki en önemli sorunlardan biri olan bıçaklı saldırılardaki bu artışta, başkent Londra önemli bir yer tuttu.
Londra'da bıçaklı saldırı sonucu ölümlerin sayısı, 2018'de 132 iken 2019'da şimdiden 120'yi buldu. 
Gidişattan endişe eden dört çocuk babası CourtneyBarrett, bu suçla mücadele etmek için harekete geçti.
Londra'nın doğusundaki WalthamForest bölgesinde bıçak toplayan Barrett, başlattığı "Bıçakların çöpe atılması hayat kurtarır" hareketi ile sokakları dolaşarak soruna dikkat çekiyor. 
AA muhabirine konuşan Barrett, bıçaklı saldırılara karşı sokaklarda yeterince polis olmadığına inandığı için harekete geçmeye karar verdiğini söyledi. 
"Birinin adım atması ve bir şeyler yapması gerekiyordu." diyen Barrett, hükümetin sorun karşısındaki çalışmalarının yeterli olmadığını savundu. 
"Toplumu daha iyi bir hale getirmeye çalıştığını" anlatan Barrett, mahallesinde bıçak toplamaya başladığını, bazen kapıları çalıp, bazen de sokağa çöp kutusu koyarak bıçakları topladığını söyledi. 
Kendisine şimdi 20-30 kişinin destek verdiğini vurgulayan Barrett, "Bıçakların çöpe atılması hayat kurtarır" hareketini yakında Londra 'nın diğer bölgelerine de yaymak istediğini belirtti.
12 saat içinde 200'den fazla bıçak topladıklarının altını çizen Barrett, ailelerin çocuklarını suçtan koruma konusunda büyük sorumlulukları olduğunu ve gençlerin çoğunun ailelerinin "ebeveynlik becerileri" olmadığı için çetelere katıldığını dile getirdi. 
Artık korkudan bıçak taşıyanların sayısının kötü niyetle bıçak taşıyanların sayısını geçtiğini anlatan Barrett, "Ailelerin, güvende olduğunu düşündüğü çocukların aslında ne kadar büyük tehlike altında olduğu konusunda bir fikirleri yok. Ebeveynlerin çocuklarının odalarını, çantalarını kontrol etmesi gerekiyor çünkü dışarıda birçok şey oluyor. Ebeveynler olarak çocuklarımızla bıçakla işlenen suçlar hakkında konuşmalıyız." dedi. 

banner22
Anahtar Kelimeler:
Londra
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İneğin dışkısından sabun, idrarından kozmetik ürün yapılacak
İneğin dışkısından sabun, idrarından kozmetik ürün yapılacak
Japonya İmparatoru Naruhito, ‘Güneş Tanrıçası’yla yemek yedi’
Japonya İmparatoru Naruhito, ‘Güneş Tanrıçası’yla yemek yedi’
Fransa'da giyim firmalarından indirimli satış gününü boykot çağrısı
Fransa'da giyim firmalarından indirimli satış gününü boykot çağrısı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim