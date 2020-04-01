Londra'da bir Kıbrıslı Türk daha koronavirüs salgınından dolayı hayatını kaybetti

Geçtiğimiz hafta Koronavirüs salgınından dolayı hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk Kamil Ahmet’in oğlu Ahmet Kamil de bu sabah Koronavirüs salgınından dolayı hayatını kaybetti.

Londra’da hayatını kaybeden Kıbrıslı Türklerin sayısı 25’e ulaşırken, sayının artabileceğinden korkulduğu söylendi.

Ahmet Kamil’in Koronavirüs salgınından dolayı hayatını kaybetmesi sosyal medya üzerinden şu şekilde duyuruldu:

“ÇOK ACI HABER: Ahmet Kamil’i kaybettik.

Tüm dünyayı saran Koronavirüs hastalığı, bu sabah Ahmet Kâmil arkadaşımızı da aramızdan aldı. Geçen hafta kaybettiğimiz Kâmil Ahmet’in oğlu olan Ahmet Kamil’in tüm ailesi ve dostlarına başsağlığı ve sabırlar dilerim. Hepimizin başı sağ olsun.”