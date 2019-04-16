Londra'da gerilim: 113 gösterici gözaltına alındı

İngiliz polisinden yapılan açıklamada, Londra'da dün bir köprü, bir meydan ile üç kavşağı işgal ederek trafiğe kapatan eylemcilerden 113’ünün gözaltına alındığı kaydedildi. Polis dün gece eylemcileri tek bir noktada toplanmaya ve eylemlerini orada sürdürmeye çağırmış, bu çağrıya uymayanları gözaltına almaya başlamıştı.

Gözaltılara rağmen grubun diğer üyelerinin kentin farklı noktalarında eylemlerine bugün de devam etmesi bekleniyor. Londra’da çevreci protestocular, hükümetin iklim değişikliğiyle mücadele konusunda daha fazla çaba göstermesi için 5 gün boyunca işgal eylemi yapacaklarını açıklamıştı. Eylemciler Londra’nın en işlek noktaları arasında yer alan Marble Arch, Oxford Circus, Piccadilly Circus ve Waterloo Köprüsü ile İngiliz parlamentosunun önündeki Parlamento Meydanı’nı işgal edip trafiğe kapatmıştı.

Kasım ayında protestocuların, Londra merkezindeki 5 köprüyü işgal ettiği benzer bir eylemde 85 kişi gözaltına alınmıştı. Extinction Rebellion önceki hafta da İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasındaki bir oturumda çıplak protesto eylemi gerçekleştirmiş, olayda 8 kişi gözaltına alınmıştı.