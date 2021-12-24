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Londra'da her 10 kişiden birinin koronavirüs taşıdığı tahmin ediliyor

İngiltere'deki Ulusal İstatistik Ofisi'nin yayınladığı verilere göre Londra'da her 10 kişiden birinin koronavirüs taşıdığı tahmin ediliyor.

24 Aralık 2021 Cuma 19:27
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Londra'da her 10 kişiden birinin koronavirüs taşıdığı tahmin ediliyor
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Avrupa'da ve dünyada Koronavirüsün Omicron varyantı hızlı bir şekilde yayılmaya devam ederken, İngiltere'deki istatistikler Londra'da yaşayan her 10 kişiden birinin Koronavirüs taşıdığını gösteriyor.

Günlük veriler üzerinden yapılan istatistiksel hesaplamalara göre geçtiğimiz Pazar günü itibarıyla Londra nüfusunun yüzde 9.5'inin Koronavirüsle enfekte olduğu düşünülüyor. Verilerin doğruluk payı yüzde 95 olarak ölçülürken, Koronavirüs taşıyanların oranının yüzde 8.43 ile yüzde 10.69 arasında değişebileceği belirtildi.

VAKA SAYILARI YENİ BİR REKORA ULAŞTI

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nin yayınladığı veriler, ülkede Koronavirüs vakalarının yeni bir rekor düzeye ulaşmasından bir gün sonra yayınlandı. Buna göre İngiltere'de tespit edilen günlük yeni vaka sayısı 106 bin 122'den 119 bin 789'a yükselerek rekor kırdı.

Söz konusu veriler ayrıca, İngiltere genelinde her 35 kişiden birinin 13-19 Aralık tarihleri arasında Koronavirüs taşıdığını ortaya çıkardı. Bu oran önceki hafta, her 45 kişiden 1 kişinin Koronavirüs taşıdığı yönündeydi.

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