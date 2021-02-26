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Londra'da karantina etkisi: Şehir merkezinde fareler cirit atıyor

İngiltere’nin başkenti Londra Covid-19 kısıtlamalarının ardından evlerden çöpe giden yiyecek atıklarına koşan farelerle doldu taştı. Farelerle mücadele yetersiz kalırsa 9 milyon nüfuslu şehirde farelerin sayısı 20 milyona ulaşabilir.

26 Şubat 2021 Cuma 12:57
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Londra'da karantina etkisi: Şehir merkezinde fareler cirit atıyor

Avrupa’nın gözde şehri Londra’da hayat Covid-19 kısıtlamalarıyla durdu, fareler sokaklarda cirit atmaya başladı.

Hareketli şehir merkezindeki birçok restoran ve ofis binası boş kaldı, fareler yiyecek aramak için yerleşim alanlarına çıkmaya başladı.

Eve kapanan Londralıların bütün öğünlerini de evde yemesi çöplerde artışa neden oldu. Bu da banliyö evlerini fareler için cazip hale getirdi. Bahçelere kuşlar için atılan ekmekler de farelerin menüsü oldu. 

Haşere avcısı şirketler de şehre yayılan kemirgenlerle savaş halinde. Özellikle çöp bidonları etrafında birçok haşere avcısı nöbet tutuyor.

Dev sıçanlar Londra'nın yeni sahipleri

İngiliz Haşere Kontrol Derneği "Artık normalde göremeyeceğimiz fareleri görebiliriz çünkü çok çaresizler" değerlendirmesinde bulundu. Şehirde boyları 40 santimetreyi bulan fareler görülüyor. 

Sadece bir çift farenin yılda yaklaşık 1250 fare doğurabileceği belirtiliyor.

TRT HABER

Son Güncelleme: 26.02.2021 14:00
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