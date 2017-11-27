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Londra'da paniğe neden olan 2 kişi serbest bırakıldı

İngiliz Polisi, geçen Cuma akşamı Londra'nın Erkezindeki Oxford Circus İstasyonu'nda yaşanan panik ortamının 21 ve 40 yaşlarındaki 2 kişi arasındaki kavgadan kaynaklandığını, şüphelilerin serbest bırakıldıklarını açıkladı

27 Kasım 2017 Pazartesi 11:47
Londra'da paniğe neden olan 2 kişi serbest bırakıldı
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 İngiltere'nin başkenti Londra'da, Oxford Circus Metro İstasyonu'nda geçen cuma günü kavga ederek panik ortamının yaşanmasına neden olan 2 kişinin serbest bırakıldığı bildirildi.

İngiliz polisi, Londra'nın merkezindeki metro istasyonunda yaşanan panik ortamının 21 ve 40 yaşlarındaki 2 kişi arasındaki kavgadan kaynaklandığını, şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldıklarını açıkladı.        

Metro istasyonunda ateş açıldığı yönündeki asılsız iddialar, başkentin en işlek ana arterleri olan Oxford Circus, Piccadilly ve Regent caddelerinde kaosa yol açmış, bölge polisler tarafından kordon altına alınmıştı.       

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