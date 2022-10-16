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Londra'da şok eden ölüm!

Londra’nın ünlü DJ’lerinden ‘Bizim FM’ kurucusu ve sahibi Koray Alpergin hayatını kaybetti.

16 Ekim 2022 Pazar 11:47
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Londra'da şok eden ölüm!



Londra’nın ünlü DJ’lerinden ‘Bizim FM’ kurucusu ve sahibi Koray Alpergin, Londra’da bu sabah bir cinayete kurban gitti. İki gün önce İstanbullu kız arkadaşı (23) ile birlikte evinin önünde bir minibüsle kaçırılan genç DJ, bu sabah kuzey Londra Loughton bölgesinde ormanlık alanda ölü olarak bulundu. Sevilen sanatçının başında vurularak öldürüldüğü öğrenildi. Kız arkadaşının ise henüz bulunamağı Londra polisinin soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

 Ayrıntılar az sonra…
 

Son Güncelleme: 16.10.2022 11:55
Anahtar Kelimeler:
LondraDJKoray Alpergin
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