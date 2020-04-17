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Londra'dan acı haber

İngiltere'de yaşayan Sonya Kaygan, Kovid-19 salgınında verdiği yaşam mücadelesine yenik düştü.

17 Nisan 2020 Cuma 12:03
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Londra'dan acı haber

İngiltere’de yaşayan ve aslen Yedidalga köylü olan Sonya Kaygan’ın da Kovid-19 salgınında verdiği yaşam mücadelesine yenilerek, yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Eski Milletvekili Nazım Beratlı, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, aslen Yedidalga’lı olan ve İngiltere’de ikamet eden Sonya Kaygan’ın koronavirüse yenik düştüğünü belirtti.

Beratlı’nın paylaşımı şöyle;

“Yedidalga köyünün başı sağolsun… Gencecik kızımız Sonya Kaygan’ı Londra’da corona’dan kaybetmişiz… Çok üzgünüm… Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun..”

Anahtar Kelimeler:
LondraKoronavirüsCoronavirüs
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