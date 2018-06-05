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Londra Heathrow Havalimanı'na üçüncü pist geliyor

Heathrow Havalimanı'nın genişletilmesi projesinin İngiltere'nin yararına olduğuna işaret eden Grayling, projenin 2026 yılında bitirilmesinin hedeflendiğini vurguladı.

05 Haziran 2018 Salı 20:41
Londra Heathrow Havalimanı'na üçüncü pist geliyor

İngiltere'de hükümetin, ülkenin en büyük havalimanı Heathrow'a üçüncü pist inşa edilmesine onay verdiği bildirildi. 

İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, kabinenin başkent Londra'daki Heathrow Havalimanı'na üçüncü pist inşa edilmesi projesini onayladığı belirtildi.

İngiltere Ulaştırma Bakanı ChrisGrayling de karara ilişkin, "Bu tarihi bir an." ifadesini kullandı.

Grayling, proje kapsamında, havalimanının bulunduğu bölgede yaşayanlara toplam 2,6 milyar sterlin tazminat ödeneceğini, gürültü kirliliğinin azaltılması için de gerekli tedbirlerin alınacağını bildirdi.

Heathrow Havalimanı'nın genişletilmesi projesinin İngiltere'nin yararına olduğuna işaret eden Grayling, projenin 2026 yılında bitirilmesinin hedeflendiğini vurguladı.

PROJE YILLARDIR TARTIŞILIYOR

İngiltere'nin en yoğun hava trafiğine sahip Heathrow Havalimanı'nın genişletilmesine ilişkin proje 1990'lı yıllardan beri tartışılıyor. 

İşçi Partisi'nin iktidarda olduğu 2009 yılında kabineden onay alan proje, 2010 yılında iş başına gelen Muhafazakar Parti ve Liberal Demokrat Parti koalisyon hükümeti tarafından hayata geçirilmemişti. 

Projeye ilişkin tartışmalar günümüze kadar uzandı. 

Üçüncü pistin inşa edilmesi durumunda Heathrow Havalimanı'nın yıllık yolcu kapasitesi 85 milyondan 130 milyona yükselecek. Projenin yaklaşık 60 bin kişiye istihdam sağlaması, 2050 yılına kadar ülke ekonomisine yaklaşık 70 milyar sterlin ek kaynak oluşturması planlanıyor. 

Heathrow Havalimanı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, toplam 84 ülkeyle bağlantısı olan havalimanından günde yaklaşık bin 300 uçuş gerçekleştiriliyor.

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