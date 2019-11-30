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Londra Köprüsü’nde terör saldırısı

İngiltere’nin başkenti Londra’da 2 kişinin öldüğü bıçaklı saldırının failinin terör suçundan hapis yattığı ve geçen sene serbest bırakıldığı öğrenildi.

30 Kasım 2019 Cumartesi 10:07
Londra Köprüsü’nde terör saldırısı

Polisten yapılan yazılı açıklamada yerel saatle 13.58’de bir bıçaklama ihbarıyla polisin Londra Köprüsü’ne intikal ettiği ve burada bir erkeği gözaltına aldığı aktarıldı.

Londra Polis Teşkilatı Müdürü Cressida Dick, düzenlediği basın toplantısında, “Saldırıda yaralananlardan ikisi trajik bir şekilde hayatını kaybetti. 3 kurban da şu anda hastanede.” dedi.

Saldırıyı “korkunç” olarak niteleyen Dick, “Önümüzdeki günlerde hem silahlı hem de silahsız daha fazla polis göreceksiniz.” ifadesini kullandı.

Olaya başka birinin karışıp karışmadığını tespit etmeye çalıştıklarını anlatan Dick, “Boş terör ideolojisi, nefretten başka bir şey sunmuyor. Bugün herkesi bunu reddetmeye çağırıyorum. Bizim şehrimiz harika bir şehir. Çünkü birbirimizin farklılıklarını kucaklıyoruz. Bu trajediden hala daha güçlü çıkmalıyız. Bunu yaparken de bizi bölmek isteyenlerin asla başarıya ulaşmamalarını temin edeceğiz.” diye konuştu.

Acil durum komitesi toplanacak

Öte yandan Cobra adı verilen hükümetin acil durum komitesinin yerel saatle 21.30’da (TSİ 00.30) toplanacağı açıklandı.

Terör saldırısı olduğu doğrulandı

Başbakanlık ofisi “10 Numara”da güvenlik güçleri yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantının ardından basına açıklamada bulunan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, saldırgana müdahale eden vatandaşların gösterdiği cesareti övdü.

Johnson, “Polis olayın terör saldırısı olduğunu doğruladı.” dedi.

Polisin olayla ilgili soruşturmasını sürdürdüğünü belirten Johnson, “Bu olaya karışmış olan herkes bulanacak ve adalet önüne çıkarılacak.” diye konuştu.

Londra Belediye Başkanı Sadık Han da yaptığı açıklamada, saldırgana müdahale eden vatandaşların “nefes kesen bir cesaret” sergilediğini belirterek, “Terör karşısında birlik içinde ve kararlı durmalıyız ve duracağız.” ifadesini kullandı.

Han, bu ay başında bir alt kademeye indirilen terör tehdit seviyesinin sürekli gözden geçirildiğini kaydetti.

İngiliz polis teşkilatı Scotland Yard Genel Müdür Yardımcısı Neil Basu, yerel saatle 14.00’te ihbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekiplerinin vurduğu saldırganın öldüğünü bildirmişti.

Olayı terörle bağlantılı olarak ele aldıklarını belirten Basu ancak saldırganın motivasyonu konusunda kesin bir ifade kullanmaktan kaçınmıştı.

Polis saldırganın sahte olduğu anlaşılan bir patlayıcı cihaz taşıdığını da açıklamıştı.

Amatör kamerayla çekilen bir videoda, çevredekilerin bir kişiye müdahale etmeye çalıştığı, olay yerine ulaşan polisin bu kişiye ateş ettiği, vurulan kişinin yerde yattığı görülüyor.

Olay sonrası köprü trafiğe kapatıldı, olay yeri ve çevresindeki geniş güvenlik önlemlerinin uzun süre devam edeceği, kent genelinde silahlı polis devriyesi sayısının artırılacağı aktarıldı.

(BRT/TRT)

Anahtar Kelimeler:
LondraTerör Saldırısı
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