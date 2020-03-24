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Londra metrosunda corona virüse davet çıkartan görüntüler

İngiltere'de corona virüs salgını yayılmaya devam ederken dünyanın en kalabalık ulaşım sistemlerinden biri olan Londra metrosundan korkutan görüntüler geliyor. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde vagonların aşırı dolu olduğu görülüyor.

24 Mart 2020 Salı 10:59
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Londra metrosunda corona virüse davet çıkartan görüntüler

İngiltere'de corona virüs salgını yayılmaya devam ederken dünyanın en kalabalık ulaşım sistemlerinden biri olan Londra metrosundan korkutan görüntüler geliyor. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde vagonların aşırı dolu olduğu görülüyor.

Ülkede yapılan seyahat etmeyin çağrısına rağmen Londra metrosunda virüse davet çıkaran görüntüler paylaşıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde metro vagonlarının aşırı dolu olduğu görülüyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson başkent Londra'daki Covid-19 salgınının ülkenin diğer bölgelerine göre çok daha hızlı olduğunu söyledi.

Anahtar Kelimeler:
İngiltereLondraMETRO
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