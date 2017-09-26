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Londra metrosunda patlama!

İngiltere’nin başkenti Londra’daki bir metroda gelen patlama sonucu, Tower Hill istasyonunun tahliye edildiği aktarıldı.

26 Eylül 2017 Salı 15:56
Londra metrosunda patlama!

Daily Mail'in aktardığına göre patlamanın ardından yangın çıkarken, etrafa asit benzeri bir koku yayıldı.

​Görgü tanıklarına göre patlama, bir yolcunun çantasındaki bataryadan meydana geldi.

Öte yandan olayın terör bağlantılı olmadığı, yolcunun şarj aletini telefona bağlamasıyla patlamanın meydana geldiği de kaydedildi.

​Olayın ardından panik ve izdiham yaşandığı belirtildi.

​İngiltere Ulaştırma Polisi (BTP) Twitter'dan yaptığı açıklamada olayın ‘şüpheli' olmadığını, muhtemelen aşırı ısınan bir telefon şarjından kaynaklandığını duyurdu.

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