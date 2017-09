Londra metrosunda patlama!

Daily Mail'in aktardığına göre patlamanın ardından yangın çıkarken, etrafa asit benzeri bir koku yayıldı.

​Görgü tanıklarına göre patlama, bir yolcunun çantasındaki bataryadan meydana geldi.

Öte yandan olayın terör bağlantılı olmadığı, yolcunun şarj aletini telefona bağlamasıyla patlamanın meydana geldiği de kaydedildi.

#BREAKING : Blast reportedly on a tube train at Tower Hill Station in central #London followed by acid-like smell. Probe underway. pic.twitter.com/qlJokrj2rm

​Olayın ardından panik ve izdiham yaşandığı belirtildi.

​İngiltere Ulaştırma Polisi (BTP) Twitter'dan yaptığı açıklamada olayın ‘şüpheli' olmadığını, muhtemelen aşırı ısınan bir telefon şarjından kaynaklandığını duyurdu.

Incident at Tower Hill station is not suspicious. Fire believed to have been caused by mobile phone charger overheating. @LondonFire pic.twitter.com/LGC8LtEiXi