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Londra’da silahlı bir kişi camiye girmeye çalıştı

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir cami, silahlı bir kişinin içeri girmeye çalışması üzerine güvenlik altına alındı. Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği ve polisin bölgede kalmayı sürdüreceği bildirildi.

10 Mayıs 2019 Cuma 09:15
Londra’da silahlı bir kişi camiye girmeye çalıştı
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Londra polisi, silahlı bir kişinin yerel saatle 22.45’te kentin Ilford bölgesinde yer alan Seven Kings Camisi’ne girmeye çalıştığına dair ihbar aldığını duyurdu. Yerel basın, silahlı ve maskeli olduğu belirtilen kişinin içeri girmesinin cemaat tarafından engellendiğini ve bu sırada bir el silah sesi duyulduğunu yazdı.

Olayın teravih namazı sırasında meydana geldiği, caminin bölgeye sevk edilen silahlı polisler tarafından güvenlik altına alındığı kaydedildi. Londra polisinin gece saatlerinde sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Şu aşamada silahın kurusıkı olduğu sanılıyor. Herhangi bir yaralanma veya maddi hasar yok. Olay terör kapsamında değerlendirilmiyor.” denildi.

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Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği ve polisin bölgede kalmayı sürdüreceği bildirildi.

Londra’da 2017 yılında Finsbury Park Camisi yakınlarında kamyonetle yapılan saldırıda bir kişi hayatını kaybetmişti. Yeni Zelanda’da mart ayında iki camiyi hedef alan terör saldırısının ardından ise İngiltere’deki Müslümanlar, camilerin güvenliğinin artırılmasını istemişti. Buna karşın, Birmingham kentinde 6 camiye, Newcastle kentinde de İslami eğitim veren bir okula saldırı düzenlenmiş, bu saldırılarda maddi hasar meydana gelmişti.

İngiltere’deki Müslüman karşıtı olayları izleyen sivil toplum kuruluşu Tell Mama, Yeni Zelanda’daki terör eylemlerinden sonra ülkede İslamofobik saldırıların arttığını belirtiyor. AA

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Anahtar Kelimeler:
LondraSilahlı
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