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Londra’dan kötü haberler peşi sıra geliyor!

Aslen Larnakalı olan ve Londra’da yaşayan 72 yaşındaki Mustafa İbrahim koronavirüse yenik düştü.

05 Nisan 2020 Pazar 15:23
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Londra’dan kötü haberler peşi sıra geliyor!

Aslen Larnakalı olan ve Londra’da yaşayan 72 yaşındaki Mustafa İbrahim  koronavirüse yenik düştü.

Mustafa İbrahim’in vefatı ile bilinen Birleşik Krallık’ta covid-19 kayıplarımız 36’ya yükseldi.

Kıbrıs Haberci

Anahtar Kelimeler:
Mustafa İbrahimLondraKoronavirüsCoronavirüsİngiltere
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