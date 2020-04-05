Londra’dan kötü haberler peşi sıra geliyor!

Aslen Larnakalı olan ve Londra’da yaşayan 72 yaşındaki Mustafa İbrahim koronavirüse yenik düştü.
Mustafa İbrahim’in vefatı ile bilinen Birleşik Krallık’ta covid-19 kayıplarımız 36’ya yükseldi.
Kıbrıs Haberci
Aslen Larnakalı olan ve Londra’da yaşayan 72 yaşındaki Mustafa İbrahim koronavirüse yenik düştü.
Aslen Larnakalı olan ve Londra’da yaşayan 72 yaşındaki Mustafa İbrahim koronavirüse yenik düştü.
Mustafa İbrahim’in vefatı ile bilinen Birleşik Krallık’ta covid-19 kayıplarımız 36’ya yükseldi.
Kıbrıs Haberci