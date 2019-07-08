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Londra’nın en yüksek binasına tırmandı

ngiltere’de bir adam gökdelene ekipman kullanmadan tırmanırken görüntülendi. Olay sonrasında polisin adamı gözaltına almadığı bildirildi.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:49
Londra’nın en yüksek binasına tırmandı

Olay İngiltere’nin başkenti Londra’da meydana geldi. Polisin yerel saatle 05.15’te olaya dair ihbar aldığı belirtildi. Üzerinde herhangi bir halat veya koruyucu olmadan 300 metrelik Shardgökdelenine tırmanan adamın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

95 katlı gökdelenin en üst katına tırmanan adam daha sonra polis tarafından ikna edilerek gökdelenden içeri alındı. İçeri alındığında polis ekipleri tarafından karşılanan adamın gözaltına alınmadığı ve serbest bırakıldığı bildirildi.

Tanıklardan biri olan David Kevin Williams ise olayla ilgili şunları söyledi: Bir adam Shard binasına tırmanıyordu. Olay yerinde ise 2 polis aracı, 2 ambulans ve bir drone vardı.

Tırmanıcının, güvenlik görevlilerini nasıl atlattığı ve 300 metrelik binaya nasıl karşısına engel çıkmadan tırmandığı ise merak konusu oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Londra
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