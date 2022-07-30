Lotodan 1.3 milyar dolar çıktı

Dünyanın en büyük lotolarından biri Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanıyor. Mega Millions adındaki lotoda haftalardır 6+1 bilen çıkmadı. Loto havuzunda biriken para ise bir servet boyutuna ulaştı.

1.28 milyar dolara ulaşan havuzdaki parayı alan kişi bir anda dünyanın en zengin insanları listesinde yer alacaktı. Yapılan çekiliş sonucu büyük ikramiyenin sadece bir kişiye çıktığı tespit edildi.



Şanslı numaraları bilen kişi ABD'nin Illionois eyaletinde yaşıyor. Mega Millions kuralları gereği talihli isterse 1.3 milyar doları 29 yıl boyunca taksitler şeklinde alabilir.

Talihli parayı tek seferde tahsil etmek isterse yapılacak kesintilerin ardından 747 milyon dolarlık ödüle kavuşacak.



Havuzda biriken para nedeniyle şansını denemek isteyenlerin sayısı da arttı. Bilet satışlarının çekilişten hemen önce yapılan hesaplamalara göre bir önceki çekilişe göre yüzde 35 artış gösterdiği tespit edildi.

Bu miktar ABD tarihindeki en yüksek üçüncü ödül anlamına geliyor. Daha önce yine ABD'de çekilen Powerball'da 1.58 milyar dolarlık ödül verilmişti. Bir başka Mega Millions çekilişinde ise 1.53 milyar dolar dağıtılmış