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Lotodan 80 milyon Avustralya doları çıktı

Avustralya’nın Melbourne kentinde yaşayan, Covid-19 önlemleri kapsamındaki ‘kapanmalar’ sırasında işinden olan ve ailesinin giderlerini karşılamak için yarı zamanlı temizlik işçisi olarak çalışmaya başlayan kişi, lotoda büyük ikramiye kazandı.

14 Ağustos 2021 Cumartesi 08:36
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Lotodan 80 milyon Avustralya doları çıktı

‘Powerball’ adlı oyunun 1317’nci çekilişinde 80 milyon Avustralya doları (502,85 milyon lira) büyük ikramiyenin isabet ettiği kuponun sahibinin adı açıklanmadı. 12 Ağustos’taki çekilişte ikramiye isabet eden numaralar 10, 17, 19, 21, 23, 26, 4 ve 7.

Melbourne’ün başkenti olduğu Victoria eyaletinin en yüksek ikramiyesini, Avustralya’nın da üçüncü büyük ikramiyesini kazanan adam, “Kapanma sırasında işimden oldum. Yeni ev almıştık. Bu nedenle temizlik işçisi olarak çalışmaya başladım. Zar zor geçiniyorduk” dedi.

“Her zaman söylüyorum insan umudunu yitirmemeli, denemeye devam etmeli. Benim başıma gelen inanılmaz bir şey” diyen adam, kazandığı parayla ailesinin dışında başkaları için, zor durumda olanlar için elinden geleni yapacağını söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Loto
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