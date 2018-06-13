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Louboutın, kırmızı taban ayakkabı davasını kazandı

Avrupa Adalet Divanı, Christian Louboutin'in kırmızı tabanlı topuklu ayakkabı tasarımlarının marka yasalarınca korunduğuna hükmetti.

13 Haziran 2018 Çarşamba 11:07
Louboutın, kırmızı taban ayakkabı davasını kazandı

Avrupa Adalet Divanı, Christian Louboutin'in kırmızı tabanlı topuklu ayakkabı tasarımlarının marka yasalarınca korunduğuna hükmetti.

Merkezi Lüksemburg'ta bulunan, Avrupa Birliği'nin (AB) en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, Hollanda'nın ayakkabı firması Van Haren ve Fransız Christian Louboutin arasındaki davayı karara bağladı.

Kırmızı tabanlı topuklu ayakkabı tasarımlarının marka yasalarınca korunup korunamayacağı hakkındaki davayla ilgili emsal teşkil eden kararda, Hollandalı şirket Van Haren'in çeşitli kırmızı tabanlı topuklu ayakkabılar satmasının Louboutin'in tescil edilmiş marka haklarını ihlal ettiği belirtildi.

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DAVA SÜRECİ

Fransız Christian Louboutin ve Hollanda'nın Van Haren şirketleri arasındaki hukuki süreç 2012 yılında başladı. Bu dönemde Hollanda şirketi mağazalarında kırmızı tabanlı topuklu ayakkabılar satmaya başladı. Louboutin, bu duruma karşı Hollanda'da dava açtı.

Hollanda mahkemesi, kırmızı tabanlı topuklu ayakkabıların tescil edilip edilemeyeceği konusunda hukuki görüş almak için konuyu Avrupa Adalet Divanı'na taşıdı.

Louboutin, özellikle lüks segmet parlak kırmızı tabanlı kadın ayakkabı tasarımlarıyla ön plana çıkıyor.

Louboutin, kırmızı taban ayakkabı tasarımını ilk olarak 1993 yılında bir asistanının ojesini kullanılarak ortaya çıkardığını açıklamıştı.
 

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