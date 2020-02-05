Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
'Erkeklere fesleğen, kadınlara bitter çikolata'
'Erkeklere fesleğen, kadınlara bitter çikolata'
Dünya Sağlık Örgütü’nden yeni Corona virüsü açıklaması
Dünya Sağlık Örgütü’nden yeni Corona...
Çocuğunuz internet bağımlısı olmasın!
Çocuğunuz internet bağımlısı olmasın!
İşten kaçanların 'hastayım' yalanı
İşten kaçanların 'hastayım' yalanı
Einstein bir kez daha haklı çıktı
Einstein bir kez daha haklı...

Lübnan, Akdeniz'de petrol ve gaz arama faaliyetlerine hazırlanıyor

Lübnan açıklarında petrol ve doğal gaz arama hazırlıkları çerçevesinde lojistik destek gemisi, Beyrut Limanı'na yanaştı.

05 Şubat 2020 Çarşamba 15:50
Lübnan, Akdeniz'de petrol ve gaz arama faaliyetlerine hazırlanıyor
banner48

Yerel basına göre, Lübnan'ın Akdeniz açıklarındaki petrol ve gaz arama çalışmaları kapsamında Fransız Total şirketinden kiralanan "Lundstrom Tide" adlı lojistik gemisi Beyrut Limanı'na demir attı.

Gemi, Lübnan'ın deniz sahasında 4. blokta arama yapacak "Tungsten Explorer" sondaj gemisinin ulaşması öncesinde, gerekli hazırlıkları tamamlayacak.

Tungsten Explorer'ın 15 Şubat'ta Beyrut Limanı'na varması bekleniyor.

Akdeniz'deki 4. blok sahası, İsrail ile tartışmalı deniz sahalarının dışında yer alıyor.

LÜBNAN-İSRAİL DENİZ SINIRI ANLAŞMAZLIĞI

Bir Amerikan şirketinin 2009'da Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz rezervi keşfetmesiyle gündeme gelen Lübnan-İsrail deniz sınırı anlaşmazlığı, o tarihten beri belli aralıklarla tartışılıyor ve karşılıklı olarak tehdit aracı olarak kullanılıyor.

İki ülke arasındaki sınırın nihai karara bağlanması için geçen yıl ABD'nin ara buluculuk ettiği bir müzakere süreci başlatılmıştı.

Eski ABD Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu Sorumlusu Müsteşar Vekili David Satterfield ve daha sonra bu göreve gelen David Schenker, bu çerçevede Lübnan ve İsrail'e birçok ziyaret gerçekleştirdi.

Beyrut yönetimi, ABD himayesinde Lübnan, İsrail ve BM'den oluşan üçlü bir komitenin kurulmasını öneriyor.

LÜBNAN'IN DOĞAL GAZ VE PETROL ARAMA SÜRECİ

Lübnan hükümeti, 4 Ocak 2017'de, Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) olarak adlandırılan bölgede petrol ve doğal gaz aramalarını başlatacak iki kararnameyi onayladı. Böylece, ihaleye açılacak blokların seçilmesi, arama yapacak şirketler için lisanslama ve gelirlerin paylaşılmasına ilişkin modelin belirlenmesi süreci başlamış oldu.

Lübnan Petrol İdaresi tarafından, ülkenin deniz sahasında belirlenen 10 arama bölgesinden 5'i için teklif süreci açıldı.

Bakanlar Kurulu da Aralık 2017'de Fransa'nın Total, İtalya'nın ENI ve Rusya'nın Novatek şirketlerinden oluşan bir konsorsiyuma, Lübnan'ın deniz sahasında belirlenen 10 deniz blokunun kuzeyindeki 4. blok ve güneyindeki 9. blok için petrol arama ve çıkarma izni verdi.

Lübnan hükümeti, geçen yıl aralık ayında 4. blokta arama faaliyetlerini başlatmayı planlıyordu ancak ekonomik kriz ve ardı arkası kesilmeyen vergilere karşı halkın 17 Ekim 2019'da sokağa dökülmesi sonucu istifa etmek zorunda kaldı.

Anahtar Kelimeler:
LübnanAkdeniZPetrolGaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kamerun'un güvenliği İsraillilerin ellerinde
Kamerun'un güvenliği İsraillilerin ellerinde
2020 Hiroşima Ödülü Kıbrıs'ta Barış İçin İki Toplumlu Koro’ya Veriliyor
2020 Hiroşima Ödülü Kıbrıs'ta Barış İçin İki Toplumlu Koro’ya Veriliyor
Japonya'da karantinaya alınan cruise gemisinin en az 10 yolcusunda virüs çıktı
Japonya'da karantinaya alınan cruise gemisinin en az 10 yolcusunda virüs çıktı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim