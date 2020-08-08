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Lübnan Başbakanı, Beyrut'taki patlamanın "yolsuzluktan" kaynaklandığını söyledi

Başbakan Diyab, ülkenin içinde bulunduğu krizden çıkmanın ancak erken genel seçimle mümkün olduğunu söyledi

08 Ağustos 2020 Cumartesi 21:44
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Lübnan Başbakanı, Beyrut'taki patlamanın "yolsuzluktan" kaynaklandığını söyledi

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, erken genel seçim kanununu pazartesi günü Bakanlar Kuruluna sunacağını açıkladı.

Diyab, başkent Beyrut'un göbeğindeki Şehitler Meydanı ve ekonomik kriz karşıtı gösteriler nedeniyle aylardır demir ve beton bariyerlerle kapatılan Meclis binası yakınlarında gösteriler devam ederken kameraların karşısına geçti.

Başbakan Diyab, ülkenin içinde bulunduğu krizden çıkmanın ancak erken genel seçimle mümkün olduğunu söyledi.

"Pazartesi günü Bakanlar Kurulu toplantısında erken seçim yasa tasarısını gündeme getireceğim" deyen Diyab, ülkenin olağanüstü bir süreçten geçtiğini belirtti.

Tüm siyasi partilere anlaşma çağrısı yapan Diyab, "Çok vaktimiz yok. Ben, onlar (siyasi partiler) anlaşıncaya kadar 2 ay bu sorumluluğu üstlenmeye hazırım" dedi.

Beyrut Limanı'ndaki patlamanın yıllarca devam eden yolsuzluk ve kötü yönetimin bir sonucu olduğunu kaydeden Diyab, "Liman'dan sorumlu herkes hesap verecek. Bu felaket hesapsız kalmayacak. Soruşturma felaketle bağlantısı olan herkesi kapsayacak şekilde genişletilecek" diye konuştu.

Lübnan'ın, kaldıramayacağı kadar büyük bir felaket yaşadığını aktaran Diyab, mevcut aşamada siyasi hesapların bir kenara bırakılması ve ulusal sorumluluk üstlenilmesi gerektiğini vurguladı. 

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 158'e yükseldiği, yaralı sayısının da 6 bini aştığı belirtil

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