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Lübnan'da 4 bakanın istifası istendi

20 Ekim 2019 Pazar 13:10
Lübnan'da 4 bakanın istifası istendi

Lübnan Güçleri Partisi Başkanı Semir Caca, ülkedeki hükümet karşıtı gösteriler üzerine partisinin ulusal birlik hükümetindeki bakanlarının istifasını istedi.

Başbakan Saad el-Hariri'nin siyasi müttefiklerinden Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi lideri Caca, düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki ekonomik sorunlar ve yeni vergiler nedeniyle perşembe gününden beri devam eden hükümet karşıtı protestolara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ulusal birlik hükümetinde bulunan Lübnan Güçleri Partisinden 4 bakanın istifasını istediklerini duyuran Caca, Lübnan'ı içinde bulunduğu durumdan kurtarması yönünde mevcut hükümetin uygun kararlar alacağına güvenlerinin kalmadığını söyledi.

Geçen yıl mayıs ayında gerçekleştirilen genel seçimlerde 15 koltukla parlamentoda temsil edilen Lübnan Güçleri Partisinin lideri Caca, krizin çözümü için yetkililerden herhangi bir ciddiyet görmediklerini savunarak, ülkede yeni bir hükümetin kurulması gerektiğini vurguladı.

LÜBNAN ULUSAL BİRLİK HÜKÜMETİ

Lübnan'da ulusal birlik hükümeti, geçen yıl mayıs ayında yapılan seçimlerden yaklaşık 9 ay sonra 31 Ocak 2019'da, parlamentoda 3 sandalyesi bulunan Hristiyan Ketaib Partisinin dışındaki siyasi partilerin ortaklığında kurulmuştu.

İran ve Suriye rejimine karşı Arap ülkelerinin desteğini alan 14 Mart Bloku'ndan Başbakan Hariri'nin partisi Müstakbel Hareketi ve Lübnan Güçleri Partisi, 30 bakandan oluşan kabinede 10 sandalyeyi elinde tutuyor. İran ve Suriye destekli 8 Mart Bloku'nu oluşturan Hizbullah ve müttefiklerinin ise 18 bakanlıkla ulusal birlik hükümetinde temsil hakkı bulunuyor.

14 Mart Bloku'na yakınlığıyla bilinen Dürzi İlerlemeci Sosyalist Partisi de hükümette 2 bakanla temsil ediliyor.

2015'TEN BU YANA EN GENİŞ ÇAPLI GÖSTERİLER

Lübnanlılar, hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim Perşembe günü protestolara başlamıştı.

İletişim Bakanı Muhammed Şukayr'ın, WhatsApp uygulamasına yönelik vergi kararından vazgeçildiğini açıklamasına rağmen ülkenin dört bir yanına yayılan eylemler dinmedi.

Lübnan'da 2015'te çöp krizi nedeniyle patlak veren protestolardan sonra ilk defa bu çapta gösteriler düzenlendiği belirtiliyor.

LÜBNAN CUMHURBAŞKANI AVN'DAN ÜLKESİNDEKİ KRİZİ ÇÖZME VAADİ

Lübnan Cumhurbaşkanı MişelAvn, ülkesinde üç gündür süren protestolara ilişkin krizin çözüleceğini vadetti.  

Twitter'daki resmi hesabından açıklama yapan Avn, krizin güven veren bir çözümle sonlandırılacağını ifade etti.

Avn, çözümün nasıl olacağına ilişkin ayrıntı vermedi.

Başbakan Saad el-Hariri, hükümet ortaklarından, kendisine 72 saat içinde uluslararası toplumu ve Lübnanlıları memnun edecek bir çözüm sunmalarını istemişti.

2015'TEN BU YANA EN GENİŞ ÇAPLI GÖSTERİLER

Lübnanlılar, hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim Perşembe günü protestolara başlamıştı.

İletişim Bakanı Muhammed Şukayr'ın, WhatsApp uygulamasına yönelik vergi kararından vazgeçildiğini açıklamasına rağmen ülkenin dört bir yanına yayılan eylemler dinmedi.

Lübnan'da 2015'te çöp krizi nedeniyle patlak veren protestolardan sonra ilk defa bu çapta gösteriler düzenlendiği belirtiliyor.

LÜBNAN'IN KAMU BORCU 86,2 MİLYAR DOLAR

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'da, 2011'de Suriye'deki krizin başlamasıyla maruz kalınan mülteci dalgaları ve siyasi sorunlar nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşanıyor.

Maliye Bakanlığının mayısta yayımlanan raporuna göre, ülkede kamu borcu 2019'un ilk çeyreği itibarıyla 86,2 milyar dolara ulaştı.

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Semir CacaLübnanHükümetIstifaHaber
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