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Lübnan'da protestolar sürüyor

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, ekonomik kriz nedeniyle artan işsizlik ve sık sık yaşanan elektrik kesintileri protesto edildi.

06 Temmuz 2020 Pazartesi 13:37
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Lübnan'da protestolar sürüyor

Mevcut ekonomik kriz nedeniyle işsiz kalan beton mikseri şoförleri, Beyrut'un göbeğinde yer alan Şehitler Meydanı'nda eylem yaptı.

Şehitler Meydanı ve çevresindeki yolları çok sayıda araç ile kapatan eylemciler, sektörde yaşanan durgunluk nedeniyle aylardır evlerine ekmek götüremediklerini belirterek, yetkililere seslerini duyurmaya çalıştı.

Lübnanlı nakliyeciler de Beyrut'taki İçişleri Bakanlığı önünde toplanarak sabah saatlerinde bir süreliğine yolu trafiğe kapattı.

Fotoğraf: AA

[Fotoğraf: AA]

Öte yandan son zamanlarda akaryakıt sıkıntısı nedeniyle sık sık yaşanan elektrik kesintileri de Beyrut'un farklı bölgelerinde düzenlenen gösterilerle protesto edildi.

Göstericiler, elektrik kesintilerine karşı sabahın erken saatlerinde lastik yakarak yolları trafiğe kapattı.

Fotoğraf: AA

[Fotoğraf: AA]

Ekonomik kriz ve hayat pahalılığı

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizlerden birini yaşıyor.

Yerel para birimi Lübnan lirası, Merkez Bankası kuru sabit tutsa da her geçen gün değer kaybediyor. Resmi kura göre 1 ABD doları 1515 Lübnan lirası olmasına rağmen karaborsada dolar 8 bin Lübnan lirasının üzerinde işlem görüyor.

Ülkedeki 675 bin Lübnan lirası olan asgari ücret, 1992'den beri değişmeyen Merkez Bankasının resmi kurunda yaklaşık 450 dolara tekabül ederken, birkaç aydan beri yükselişe geçen karaborsadaki kurda ise bugün 84 dolara denk geliyor.

Ülkede dolarla işlem gören yakıt maddesi teminindeki sıkıntılar nedeniyle uzun süreli elektrik kesintileri yaşanıyor. Son zamanlarda başkent Beyrut'a günde 6 saat elektrik verilirken, diğer bölgelere ise 4 saat verilebiliyor.

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Lübnan
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